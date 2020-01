El comunicado de los acreedores que deja a la Provincia más cerca del default

Anoche los bonistas internacionales emitieron un comunicado en el que criticaron al gobernador Axel Kicillof, aclararon que las negociaciones no avanzaron y, de esta forma, dejaron a la Provincia de Buenos Aires más cerca del default por no llegar a un arreglo con el objetivo de "reperfilar" la deuda. El plazo para conseguir un 75% de aprobación por parte de los acreedores vence hoy y horas antes del cierre el comité conformado en Nueva York dio a conocer un comunicado en el que deja en claro su postura.

“La provincia ha llevado a cabo la solicitud de consentimiento en un plazo truncado, sin el beneficio de un proceso formal de identificación de tenedores de bonos, y sin un plan integral", advirtieron quienes representan a los tenedores con posiciones en títulos bonaerenses. Pese a las críticas sostuvieron que siguen en carrera para “entablar negociaciones de buena fe sobre la base de un plan económico sólido e integral”.

El texto, enfocado al bono Buenos Aires 2021 (BP21) por U$D 250 millones que debería pagarse el próximo 26 de enero, parece terminar con las expectativas de Kicillof, quien había declarado que "los acreedores entienden bien la solución que le presentamos” porque, según manifestó, “este año la Provincia tiene 2.900 millones de dólares de vencimientos de deuda”. Asimismo dijo que “nosotros aclaramos que hay cuestiones y prioridades que vamos a atender, porque no dejaremos a los sectores que la están pasando tan mal sin alimentación, sin cuestiones básicas y con las escuelas rotas".

Como informó hoy EL DIA, la antesala de la respuesta de los acreedores estuvo plagada de rumores, trascendidos y desmentidas. Ayer circuló la versión de que el fondo Fidelity, que el mayor tenedor del bono que está a punto de vencer, rechazaba la propuesta de reestructuración de la deuda. Sin el concurso de ese fondo, muy difícilmente Axel Kicillof logre el acuerdo del 75% de los bonistas, el umbral requerido para conseguir su objetivo.

Pero en la Provincia salieron presurosos a desmentir la versión. “El proceso continúa abierto por lo que no se puede anticipar ningún resultado. La mecánica del proceso sólo permite avisar la aceptación, no el rechazo”, dijeron. Y añadieron que “en estos momentos proliferan rumores para afectar la buena fe y la transparencia del proceso”. Lo cierto es que anoche, bien tarde, el comunicado del comité pareció haber dejado en claro que la propuesta no sería aceptada.

¿Qué ocurrirá si no hay consenso con el 75 por ciento de los tenedores de bonos? Pues la Provincia debería pagar para evitar el default, que técnicamente se declararía en la primera quincena de febrero. En medio de estas idas y vueltas, la Nación salió a respaldar ayer las negociaciones que realiza la Provincia a través del ministro de Economía, Martín Guzmán. Ratificó que no habrá “salvataje” del gobierno nacional a la Provincia. Lejos de ser un cuestionamiento a Kicillof, apuntó a tratar de que los bonistas acepten el acuerdo con el Ejecutivo provincial, con la idea posterior de que la deuda bonaerense se renegocie en sintonía con la reestructuración de las obligaciones de la Nación. “Esperamos que haya voluntad de los bonistas para obtener una solución ordenada, porque si termina siendo desordenada se van a perjudicar todas las partes”, afirmó el ministro.

En el listado de los tenedores del BP21 aparece a la cabeza el fondo de inversión FMR LLC, con el 13,28% del total en circulación. FMR LLC opera como Fidelity Investments. La compañía FIL Limited también forma parte del grupo de Fidelity, la cual posee el 3,15% del total de la deuda en circulación. Así, Fidelity es la mayor tenedora de bonos con el 16,3% del total, según informó la agencia Bloomberg.

El segundo tenedor más grande del bono, con el 3,52%, es NN Investment Partners, un administrador de activos con sede en los Países Bajos. Luego aparecen fondos de inversión como Royal Bank of Canada (1,85%); Blackrock (1,64%) y Southern Trust, con el 1,53%. En el listado surgen además Schroders (0,92%); el banco de inversión JP Morgan (0,63%); Allianz (0,62%); la aseguradora Prudential Financial (0,19%) y Smith Barney Fund (0,29%). Con un grado menor aparecen el fondo Vanguard, BNP Paribas y ABN Amor Group. También hay jugadores del ámbito local con porcentajes minoritarios.

De ese conglomerado Kicillof debe lograr el acuerdo del 75 por ciento para conseguir el aval de la postergación del vencimiento. No obstante ese resultado, la Provincia ya decidió pagar los intereses del bono BP21, una medida que va en sintonía con lo resuelto por el gobierno de Alberto Fernández. En febrero, por caso, existen vencimientos por 27 millones de dólares.