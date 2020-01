Kicillof habló sobre la deuda de la Provincia: "El diálogo sigue abierto, hay bonistas que aceptaron y otros que no"

El gobernador bonerense Axel Kicillof integra la comitiva que acompaña al presidente Alberto Fernández a Israel, en lo que es la primera gira internacional de la gestión.

En un descanso de las reuniones, el gobernador habló con los medios argentinos en el Hotel King David. Frente a la consulta de cuál era la relación con los acreedores de la provincia aseguró que es “optimista” y que “el diálogo sigue abierto. Hay bonistas que aceptaron y otros que no. Venimos dialogando con todos y se está llevando adelante una negociación de buena fe”.

"Hay bonistas que ya aceptaron la propuesta de la Provincia, pero hay otros con los que veníamos dialogando la posibilidad de extender el plazo de forma tal que se decidió dar ese paso. Por otro lado, es una estrategia en consonancia con la estrategia nacional y con los principios del Gobierno. Se está pidiendo exclusivamente que se posponga el vencimiento al 1 de mayo cuando esté más afincado el Gobierno", detalló.

"Esperemos que lo antes posible podamos tener una oferta aceptada", agregó.

"Esperamos que llegue a una solución constructiva y de buena fe. Se requiere de la buena fe de las dos partes. Hasta que no hayamos concluido un proceso, que es muy delicado, tener en el primer vencimiento del año US$ 3 mil millones, como el diálogo sigue abierto me hace pensar que estamos todos buscando lo mismo", añadió.

SOBRE EL CRIMEN DE FERNANDO EN VILLA GESELL

El gobernador bonaerense manifestó hoy su preocupación por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y dijo que la provincia "ha acompañado" a los familiares de la víctima en esta situación "muy delicada" y que espera que la justicia actúe "rápidamente" con los responsables.



En diálogo con Télam durante su viaje a Jerusalén, el gobernador señaló que está "todo el tiempo en contacto" con Buenos Aires para estar al tanto de lo que ocurre con el caso.



"Estoy en constante diálogo", afirmó Kicillof y agregó: "Me preocupa. El gobierno de la provincia ha acompañado a los familiares de las víctimas, ha sido una situación muy delicada y esperamos que la justicia actúe muy muy rápidamente con los responsables."



El gobernador también se refirió a las medidas que tomó la Municipalidad de Villa Gesell a raíz del hecho, como la restricción en el consumo de bebidas alcohólicas, y en ese sentido remarcó que "hay que hacer todo lo necesario para evitar que cosas como ésta pasen".



"Recibí tanto información sobre esto como que es una temporada récord, la mejor en lo últimos cinco veranos. Muy contento con esa reacción aunque, por supuesto, todo hecho de violencia hay que condenarlo y hay que poner todo lo posible para prevenirlo. Y eso estamos haciendo", añadió.