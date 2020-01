Desde Cambiemos insisten: "Kicillof tiene los recursos para pagarle a los bonistas"

A pocas horas de que la Provincia anunciara que extenderán los plazos para la negociación con acreedores para prorrogar el vencimiento de un bono por 250 millones de dólares, referentes de la oposición salieron hoy a asegurar que el gobierno de Axel Kicillof "tiene todos los recursos" para pagar a los tenedores de esos títulos y que si no lo hace es "por una estrategia de negociación, no porque no estén los fondos".

Así lo afirmaron legisladores y dirigentes de Juntos por el Cambio, tras la noticia de que el Ejecutivo bonaerense no consiguió ayer el aval requerido del 75 por ciento de los tenedores del bono BP21 a la propuesta de prorrogar para mayo el vencimiento de capital de ese título que opera el próximo 26 de enero.

"Nosotros vamos a trabajar para colaborar en que la Provincia pueda conseguir una reprogramación de la deuda. La postergación de los plazos claramente sería lo mejor. Pero si no se consigue la aceptación de los bonistas, Buenos Aires tiene que pagar ese vencimiento de capital. Tiene distintos instrumentos financieros para hacerlo, puede elegir a través de cuál. Pero tiene que pagar", dijo este mediodía el presidente del bloque de senadores provinciales de Juntos por el Cambio, Roberto Costa.

Costa, alineado a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, presentó en los últimos días junto a su par de Diputados, el radical Maxi Abad, un pedido por nota a los presidentes de las cámaras (Federico Otermín de Diputados y la vice Verónica Magario en el Senado) en el que plantearon la necesidad de ser convocados para seguir las negociaciones., Fue en medio de las repercusiones por la decisión de Kicillof de anunciar que la Provincia no pagaría el vencimiento de capital, lo que pone a Buenos Aires de cara a un posible default si los bonistas no aceptan prorrogar ese pago para mayo, tal como pide Buenos Aires.

"Entendemos que el gobernador está facultado para llevar adelante estas acciones de renegociación de los vencimientos en cuestión, pero estamos convencidos de que estas decisiones afectan a bonaerenses. Son una cuestión de Estado. Y trascienden a cualquier gobierno en particular", expresaron los referentes opositores.

"Nuestra provincia necesita tiempo para pagar. Para nada está afectada por esta deuda. SI la respuesta a esa solicitud de extender los plazos es negativa, hay que buscar variantes porque no es una deuda muy grande, estamos hablando del 1,6%", agregó Costa.

Desde los bloques de legisladores de Cambiemos fueron varios los que en las últimas horas salieron a plantear que la Provincia está en condiciones de pagar a los tenedores del BP21. "Kicillof nos pidió todos los instrumentos para hacer frente a los pagos del primer semestre y se los dimos. Le permitimos tomar deuda por la misma cantidad de vencimientos. Además de eso, le dimos la ley impositiva que le va a permitir recaudar mucho más de lo que venía recaudando. Es decir, acá hay un tema de forma de negociar. Kicillof está asumiendo una negociación más dura que Nación, porque Nación mientras renegocia va pagando capital e intereses. Y Kicillof ante el primer bono importante, decide diferir", dijo el senador bonaerense Juan Pablo Allan. "Pero lo que tiene que quedar claro es que los recursos para hacer frente a los pagos de los primeros seis meses están disponibles. Es una manera de negociar que eligieron, pero los recursos para pagar los tiene".

Fuera de micrófono, otros referentes de Cambiemos cercanos a María Eugenia Vidal también marcaron postura fuera de micrófono. "La plata para pagar este vencimiento de 250 millones de dólares está, la tienen. Hace algunos días tienen que haber recibido unos 20 mil millones de pesos del gobierno nacional y nosotros dejamos 30 mil millones. Esas son nuestras cuentas", afirmaron.

"Lo que ocurre ahora es que los acreedores tienen miedo a un 'paga Dios'", agregaron.