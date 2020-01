Día clave para la llegada de Marcos Rojo a Estudiantes: crece la expectativa

El posible arribo de Marcos Rojo es el tema de mayor atención en el Mundo Estudiantes. La dirigencia, que anoche cenó en el Country con el cuerpo técnico que encabeza Gabriel Milito, se mantiene con cautela. Pero no se habla de otra cosa.

Tal como se vino informando, el jugador y el Pincha tienen todo acordado. S{olo falta el okey de Manchester United, que si lo libera sin cargo por seis meses recalaría para ser el lateral izquierdo que está buscando Milito para reforzar a su plantel.

Hasta ayer no se habían producido mayores novedades al respecto, pero el arribo de gente de su representación al país hacen que hoy sea una jornada importante, que podría empezar a inclinar la balanza para un lado u otro.

Por las dudas, hay dos alternativas: Lucas Hernández y otro lateral extranjero cuyo nombre no trascendió. Pero hasta tanto no haya novedades desde el Reino Unido no avanzarán.

Rojo, de 29 años, sumó pocos minutos durante el 2019 por no ser del agrado del DT de los “Diablos Rojos”, por lo cual Manchester United estaría dispuesto a escuchar ofertas.

El platense, quien integra el plantel del equipo inglés desde la temporada 2014/2015, sumó solamente 120 minutos en las 18 fechas jugadas en lo que va de la Premier League.

Sólo fue titular en una ocasión, en el empate 1-1 ante el Liverpool, como local.

La mayoría de sus partidos en esta temporada fueron en la Europa League, debido a que el United prefirió darle minutos a jóvenes como Axel Tuanzebe y Brandon Williams.