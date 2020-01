Escasez de agua, la pesadilla de cada verano que indigna a los usuarios y nadie resuelve

En un insoportable eterno retorno, pasan los años y la pesadilla que persigue a miles de platenses vuelve a repetirse: el verano sin agua.

Otra vez. Otra vez la angustia de abrir la canilla y que no salga “ni una gota”. De sentir el agobio del termómetro que sobrepasa los 30º y sin poder darse una refrescante ducha. De hacer malabares para cocinar. De gastar lo que no se tiene para comprar bidones de agua envasada. De no saber a quién reclamarle porque “nadie atiende, ni la empresa ni el ente regulador”. Una historia que cada año se reitera casi sin matices. Casi, porque si hay algo que cambia es el hartazgo de los usuarios, ya que cada vez es mayor.

Así lo reflejaban ayer las quejas por la “sequía” que brotaron por doquier en la Región. De Villa Elvira a Berisso, de La Granja a Gonnet, los usuarios clamaron por las falencias del servicio. En Absa, en tanto, recordaron que se están ejecutando tareas en la Usina Bosque y que por el calor y el alto consumo, las redes están “exigidas al máximo”.

En Berisso los vecinos decidieron cortar la calle para reclamar. “No damos más”, se quejaron los manifestantes del barrio Santa Teresita, que hicieron el piquete en Montevideo y 66. El desvío de quienes debían transitar por esa zona era por la calle 3 de Abril, un camino “abandonado” que está plagado de pozos.

En Villa Elvira, más precisamente en la cuadra de 73 y 116 los vecinos están “furiosos” con Absa. Vicente Cordero contó que la prestataria del servicio arrancó una obra de recambio de las tuberías pero se fueron y dejaron los trabajos a medio terminar, las veredas con enormes pozos y lo peor, las canillas sin presión. “Casi no hay agua”, clamaron, indignados, los vecinos, que aseguraron que las deficiencias se extiende “en todo el radio comprendido de 72 a 80 y de 1 a 120”, según estimó Cordero.

“Casi siempre se corta el agua 10 horas por día. No pueden hacer esto con más de 30º y sensación térmica aún peor”

Héctor Demkura, Vecino de 16 y 493

En La Granja padecen el mismo problema. José tiene 87 años y aseguró que hace 3 días que no tiene agua en su casa de 153 y 520. “Con este calor sin agua no se puede vivir. Los platenses queremos saber por qué razón no hay agua en la Ciudad, cuál es el motivo”, se quejó indignado. También contó que se las rebuscará en medio de las altas temperaturas: “Unos amigos me trajeron bidones, yo también salgo a comprar agua y gaseosa, pero así no se puede. De todas formas el drama más grande es el baño”.

En Gonnet, una zona que ya se acostumbró a padecer este problemática, también sufría ayer mañana la falta del suministro que provee Absa. “Casi siempre se corta 10 horas por día”, sostuvo Héctor Demkura, quien vive en la zona de 16 y 493. Y su bronca es aún mayor ya que “cuando uno llama dicen que no saben qué pasa en esta zona ni saben cuándo va a volver el agua”. Luego agregó: “No pueden cortar el agua con más de 30 grados y una sensación térmica que va a ser aún peor. Soy una persona mayor y necesito agua para ducharme, para refrescarme”.

María Elisa Castria aseguró que desde el jueves a las 17 en 15 y 42 no tienen agua “ni para tomar ni para higienizarnos, ni lavar ropa”. Además contó que necesitan imperiosamente el suministro ya que “somos hipertensos. Que alguien me diga qué hago por que no se aguanta más esta situación”. Por otro lado manifestó que paga $1.800 “para un servicio que es deficiente”.

La zona de 529 y 30 está igual. “Es el segundo día que estamos sin una gota agua”, se quejó Pablo, quien además recalcó que “es una vergüenza porque Absa no da respuestas”. Ana Lía Lustig, de 4 y 519, también dijo que “hace varios días” no sale una gota de las canillas.

Otros puntos desde donde los usuarios pusieron el grito en el cielo fueron: Parque Saavedra; 3 y 73 (cinco días sin agua); Tolosa (“pagamos $900 sin tener servicio”); 494 entre 18 y 19 y adyacencias, y 30 y 47.

Lo que dice Absa

Consultados sobre estos reclamos, voceros de Absa recordaron que se están ejecutando “maniobras que se llevan a cabo en la Usina Bosque de Absa y que por tal motivo se podría registrar bajar presión en algunos sectores de Casco Urbano y Tolosa”. “En relación a los otros puntos de la Ciudad -agregaron- el personal de la empresa realizará las tareas de verificación”.

Por último plantearon que “con las altas temperaturas que se registran y los elevados consumos, producto de las mismas, las redes son exigidas al máximo y pueden ocasionarse algunos inconvenientes con el suministro”.