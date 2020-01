Se extiende la “sequía” y en plena ola de calor crece la angustia por el agua

El verano está resultando un suplicio para miles de vecinos que tienen problemas con la presión del agua. Desde diferentes barrios los usuarios claman hace días por la normalización del servicio y estallan de bronca contra la prestataria Absa, pero el calvario no se detiene.

De la baja presión a las canillas secas, las condiciones en las que se recibe el suministro en los hogares varía dependiendo de la zona de la ciudad y de la hora del día. En algunos hogares el servicio se ofrece a cuentagotas, pero por momentos las canillas quedan directamente secas. Y si hay horarios en los que alcanzan a cargar un poco el tanque, lo poco que consiguen del vital recurso se agota pronto ante un escenario de calor extremo y alto consumo.

A las decenas de reclamos de la jornada del viernes, durante el transcurso del sábado las quejas persistieron. Desde Los Hornos y San Carlos, fueron los reclamos más insistentes: “La zona de 45 a 57 y de 152 a 155 está sin agua hace siete días, con las altas temperaturas las canillas están secas. Es indignante”, manifestó una vecina.

Desde calle 532 entre 4 y 4 bis, Anabel Ottino dijo que estaban “con bajísima presión alternando con lapsos de varias horas sin servicio desde hace dos meses”. Hizo los reclamos Nº 001199894 y 0001224125 sin obtener soluciones.

“El servicio es pésimo hace mucho tiempo, pero en este verano la situación se agravó”, decían hace quince días los vecinos de la calle 24 entre 476 y 477, en la mano de los números pares en un artículo de este diario. Desde entonces, todo siguió empeorando. Así lo contó a este diario Andrea Sillamoni, mientras ayer atravesaba otra jornada sin una gota de agua en las canillas. Hace quince días una cuadrilla de Absa acudió al barrio para ver lo que sucedía con las tuberías. Y detectaron un problema serio en el caño maestro. Pero nunca volvieron para darles una solución. Desde entonces se multiplicaron las penurias (ver aparte). “Llevo 130 reclamos a Absa. Y tres veces hice la denuncia en Autoridad del Agua pero seguimos con el gravísimo de las canillas secas. Encima hoy (por ayer) fui a pagar la cuenta de Absa que vence el 10 de febrero. Debería no pagar más por un servicio que no me brindan, con una discapacidad no puedo andar lavándome con tachitos”, dijo la usuaria.

Relatos similares se repiten por toda la Ciudad. En casi todo los casos los usuarios afectados subrayan que tampoco tienen agua para usar los sanitarios del baño, ni para bañarse, por lo cual las complicaciones son múltiples y crecen con el correr de los días. Alberto Armando Salvagni también puso el grito en el cielo. “Desde hace mucho más de un mes con baja presión de agua en la zona de Villa Elvira. Yo vivo en 8 Bis entre 85 y 86 y prácticamente no hay presión (...) particularmente tuve que poner un tanque auxiliar a modo de cisterna en el piso para poder así elevar al tanque principal mediante una bomba agua para usar en los servicios esenciales: cocina, baño, ducha. Somos personas mayores y con éstas altas temperaturas se agrava aún más la carencia del vital suministro”, lamentó. Y agregó: “Absa te toma el reclamo pero no brinda ninguna solución”.

Susana, otra usuaria afectada, expresó: “En mi barrio no tenemos agua, lo sufrimos cada año. No sé que hacer, estoy muy preocupada, vivo en 63 entre 165 bis y 166”.

Rubén, otra de los damnificados de esa cuadra dijo que “necesitamos tomar agua con estas temperaturas y no nos queda otra que comprar agua envasada. Es un presupuesto”.

Vanesa De León, de calle 58 entre 162 y 162 bis está desde anteanoche sin servicio. “Hay muchos chicos y personas mayores que hoy tuvieron que padecer todo día sin agua con estas altas temperatura. Llamamos Absa y no hubo respuesta; desde delegación de Los Hornos tampoco”, dijo. Estimó que la zona afectada va “de 160 a 167 y 60 a 56”.

Otra vecina de la zona cercana a la estación del Ferrocarril escribió al WhatsApp de EL DIA: “Soy de 2 y 45. Ya me comunique al teléfono de emergencia de ABSA, pero nos indican que hasta el lunes estaremos sin agua”.

Roberto Díaz, vecino de la zona de Plaza Moreno, dijo que desde hace tres días están prácticamente sin suministro. “Es desesperante. No no podemos bañar, ni cocinar y tenemos que comprar agua envasada para beber. Y todo esto con las facturas al día”, lamentó.

planteo desde el concejo local

Ante este escenario, el concejal por el partido GEN, Gastón Crespo, quien venía presentando sucesivos pedidos de informe y proyectos en el Concejo Deliberante para que el gobierno municipal se anticipe a esta problemática que agobia a miles de vecinos, señaló: “Es inadmisible que teniendo el mapa completo de los problemas en la ciudad, Absa y los organismos responsables nos hayan expuesto un verano más a la falta de este servicio básico”.

“La empresa anuncia cortes por obras durante los peores días de calor para seguir poniendo parches a una infraestructura que se encuentra colapsada”, añadió el edil.

De acuerdo a un relevamiento que realizó durante el año pasado “de la totalidad de vecinos que habían presentado reclamos por falta de agua o fallas en el servicio, más del 90% informaron que los problemas persisten, y el resto que la solución fue parcial o no definitiva”.

Y agregó: “Nos llegaron reclamos de la mayoría de los barrios, pero la situación en Gonnet, Villa Elvira y Parque Saavedra es dramática”.

Barrio Hipódromo, barrios de la Norte y Ringuelet y 14 y 43 también se sumaron a los planteos por baja presión. Un panorama igual de complicado describieron en la zona que va de calle 45 a 57 y de 152 a 155: “Estamos sin agua hace siete días, con las altas temperaturas las canillas están secas. Es indignante”, dijeron.

Desde diagonal 73 entre 46 y 47, pleno centro platense, los vecinos dijeron que estaban “sin una gota de agua”. Aseguraban que en Absa les respondían que “vamos a estar así hasta el lunes inclusive, soportando estas temperaturas de más 32 grados”. Calificaron la situación de “indignante con las tarifas que se pagan”.

“EXIGIDAS AL MÁXIMO”

Como explicara este diario en su anterior edición, desde Absa, al ser consultados sobre los motivos de la emergencia del servicio de agua potable en la Ciudad, desde la empresa remarcaron que se están ejecutando “maniobras que se llevan a cabo en la Usina Bosque de Absa y que por tal motivo se podría registrar bajar presión en algunos sectores de Casco Urbano y Tolosa”.

“En relación a los otros puntos de la Ciudad -agregaron- el personal de la empresa realizará las tareas de verificación”.

Por último plantearon que “con las altas temperaturas que se registran y los elevados consumos, producto de las mismas, las redes son exigidas al máximo y pueden ocasionarse algunos inconvenientes con el suministro”.

BRONCA CON EL ADA

Ante ese complejo escenario incontables usuarios reclamaron que el ente regulador (ADA) debería intervenir con alguna acción para controlar y asegurar el suministro de los usuarios afectados. “¿Para qué están sino los funcionarios? Encima si llamás con suerte te atiende una máquina y nunca, jamás, solucionan nada”, dijo Rosalía Suárez, desde Tolosa.

A pesar de este panorama crítico, desde el ente regulador no informaron sobre medida alguna para con la empresa prestataria. Tampoco de operativo de asistencia para los usuarios de los barrios afectados.

Lo mismo corre para las delegaciones comunales y los organismos de defensa de los usuarios.

