Tomadores de créditos UVA se movilizan esta semana para pedir una solución “urgente”

Autoconvocados del colectivo nacional nacional hipotecados de créditos UVA se movilizarán el jueves en todo el país. Lo harán para reclamar “una atención urgente e integral por parte del Gobierno Nacional y del Banco Central de la República Argentina en relación a la problemática UVA”.



En esta línea, pedirán ser convocados a una mesa de diálogo ya que, consideran, son “el sector más afectado por este sistema perverso y usurero”.



Según precisaron en un comunicado, “la inflación no cesa y el deterioro en nuestra calidad de vida se acrecienta día a día. Reclamamos que la solución alcance a todos los hipotecados y que no se fijen límites arbitrarios, ya que todos padecemos la indexación de las cuotas y el capital”. Y remataron: “La vivienda no es un negocio, es un derecho que garantiza la Constitución”.



La concentración principal será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las familias se encontrarán frente al Banco Central de la República Argentina, en la calle Reconquista 266, a partir de las 17:30.



Al mismo tiempo, buscan que el reclamo se federalice, con movilizaciones en otras localidades, como Córdoba, Rosario, Tucumán, Misiones, Mar del Plata, Salta, Neuquén, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Capitán Sarmiento.