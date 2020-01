Reconocieron a otros dos rugbiers y ya suman nueve los identificados

Otros dos de los diez rugbiers detenidos por el crimen Fernando Báez Sosa en Villa Gesell fueron reconocidos hoy por testigos que participaron de la cuarta y última rueda de presos y con estos nuevos testimonios suman nueve los acusados identificados entre los agresores, informaron fuentes judiciales.



Fabián Amendola, integrante del estudio Burlando, que representa a la familia de la víctima, aseguró que dos amigos de Fernando incluyeron entre los atacantes a dos imputados que no habían sido reconocidos anteriormente.



“Uno de los acusados fue identificado dentro del grupo de los imputados y el otro fue señalado golpeando a Fernando en la calle antes de que cayera”, dijo Amendola al finalizar la cuarta y última jornada de ruedas a las que fueron sometidos los 11 acusados del crimen.



El abogado dijo que estos nuevos datos fueron aportados por “dos testigos que eran amigos” de la víctima, y en base a estos nuevos elementos solamente uno de los rugbiers detenidos, Alejo Milanesi (20), no fue reconocido en ninguna de la rondas, además del remero Pablo Ventura, aprehendido 12 horas después del crimen y liberado cuatro días después por falta de pruebas.



Fuentes de la investigación indicaron a Télam que en el cierre de los reconocimientos, Juan Pedro Guarino fue señalado por dos testigos como parte del grupo que estaba en la calle al momento del ataque a Fernando.



Este testimonio contradice la versión de la madre de Guarino, que dijo días atrás que su hijo “no estaba en el lugar de los hechos”.



Además, uno de estos dos testigos reconoció además a Blas Conalli como quien “golpeó Fernando a la calle antes de que se cayera”.



En tanto, el primer testigo de la jornada reconoció antes del mediodía a los mismos siete rugbiers que habían sido identificados en la tres primeras jornadas: Máximo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Enzo Comelli (19), Ciro Pertossi (19) y Lucas Pertossi (20).



En ese sentido, Amendola aseguró que este testigo “detalló los roles de cada uno de estos siete imputados”, en línea con la declaración que brindó ayer por casi dos horas ante la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Gesell.



El abogado adelantó además que mañana brindarán testimonio ante Zamboni dos nuevos testigos.

A su vez, esta tarde Pablo Ventura, el joven remero que fue detenido por el crimen de Fernando Báez Sosa y que recuperó la libertad cuatro días después, dejó esta tarde la localidad balnearia de Villa Gesell junto a su padre para regresar a su casa en Zárate tras la última jornada de ruedas de reconocimiento realizadas en el marco de la investigación por el homicidio.



Ventura (21) y su padre, José María, abandonaron minutos después de las 16 de este martes el hotel del sindicato de Luz y Fuerza en el que se alojaban, y encararon el regreso a su hogar, luego de vivir lo que describieron como “una pesadilla de película”, tras la detención del joven por el asesinato de Báez, ocurrido en la madrugada del sábado 18 de enero último, frente al boliche “Le Brique”.



“Lleno el tanque del auto temprano y en cuanto termine la rueda nos vamos”, había dicho cerca del mediodía el padre del remero a Télam, y cuatro horas más tarde, tras la última ronda de reconocimiento en la que tuvo que participar su hijo, en la Secretaría de Seguridad de la localidad balnearia, pasaron por el hotel a retirar el equipaje mínimo de cada uno y luego tomaron la ruta interbalnearia 11 rumbo a Zárate.

Por otro lado, Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell, pidió hoy que se haga "justicia bien", sin pedir represalias para los diez rugbiers detenidos por el caso, e instó a la sociedad a que tome conciencia de que lo que le hicieron a la víctima fue "animal".



"Que se siga pidiendo justicia, pero justicia bien, como se tiene que encargar el poder (judicial), porque últimamente vi mucha gente violenta en las redes, pidiendo que les pegaran a estos diez chicos o que los violaran adentro de la cárcel y yo creo que no es lo que se quiere porque es igual de inhumano que lo que le hicieron a Fer", expresó la joven en declaraciones a Crónicas de la Tarde, por Canal Trece.



Julieta contó que en los últimos días ella y sus amigos estuvieron pegando carteles pidiendo justicia en distintos barrios y que esta tarde llegó hasta la Plaza de Mayo: "Es lo menos que podemos hacer. Si me tengo que quedar en mi casa, me muero."



"Los padres de Fer son muy cariñosos y habló siempre con ellos para saber como están. Todos los días voy a ver a Fer, le llevo flores y después le cuento a la mamá. Están bien acompañados por amigos y la familia", indicó.



Consultada sobre cómo sobrelleva lo ocurrido, la joven respondió: "Lo que viví ya lo viví y mi intención es no olvidarlo, porque lo mismo no le puede pasar a otra persona".



Y remarcó el apoyo que recibe de su familia y sus amigos.



"Éramos un grupo grande de amigos y estamos con el mismo dolor. Nos apoyamos entre todos. Sabíamos lo buena persona que él era y lo que nos va a faltar en nuestras vidas", destacó.



Julieta sostuvo que "no le desea a nadie" que atraviese una situación como el crimen de Fernando, quien "tenía mucho por delante".



"Teníamos muchas cosas por hacer", dijo en medio de un llanto desconsolado y agregó: "Las personas tiene que tomar conciencia, porque lo que le hicieron a él fue animal."