Secuestraron partes de una moto que sería la que atropelló y mató a un nene

En un allanamiento que se hizo ayer se secuestraron partes de una moto de 110 cc y color negro señalada por algunos testigos como la que hace poco más de un mes atropelló y mató a un nene de 6 años en Altos de San Lorenzo. Como se informó entonces, el conductor escapó de la escena sin ayudar al pequeño Cristopher Noriega Méndez, quien falleció poco después en el hospital de Niños.

Fuentes judiciales informaron que el sospechoso fue detenido días atrás pero por otra causa, en una moto que tenía pedido de secuestro por robo. En simultáneo, el fiscal Fernando Padován, a cargo de la UFI que investiga el homicidio culposo de Cristopher con personal de la DDI, localizó el domicilio del presunto conductor del vehículo que embistió al niño y pidió un allanamiento que se concretó ayer.

Secuestraron en ese procedimiento distintas partes de una moto 110 negra, entre las que se destacan “un velocímetro y una luz de stop”, completaron las fuentes.

El hecho ocurrió el 19 de diciembre pasado, cuando Miriam Noemí Méndez (37) estaba con Cristopher y otro de sus hijos en la puerta de su casa de 19 y 84.

Walter, el padre, contó que “venía un auto blanco despacio. Ella esperó, pasó el auto y el nene bajó (de la vereda). La moto, por querer esquivar el auto, se llevó al nene y lo tiró a 40 metros”. Confirmó que el motociclista, que habría circulado solo, “nunca paró. Esta calle parece una avenida. Nunca frenó, chocó y siguió derecho”.

Miriam apuntó que habían salido de la casa para “ir a caminar, de la nada apareció una moto y me lo llevó media cuadra”. Aclaró que no puede describir el vehículo porque “estaba muy oscuro; acá no hay cámaras, no hay luz, no hay nada”.

Una vecina de la cuadra habría llegado a ver que era una moto de 110 cilindradas, de color negro.

Semanas atrás los familiares y vecinos se movilizaron para pedir justicia. Los resultados del operativo ayudarían a avanzar en esa dirección.