¿Por qué el FMI decidió omitir a Argentina en su último informe regional?

El Fondo Monetario Internacional dio a conocer hoy el informe sobre las perspectivas económicas para América Latina, pero no incluyó a Argentina por el "alto grado de incertidumbre" frente a un programa económico que está en estudio. Se trata de una omisión que no es común por parte del organismo y genera ruido en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo por el acuerdo por U$S 57.000 millones que quedó en veremos.

El informe consiste en una actualización de las perspectivas para los países de nuestra región. Sobre nuestro país sólo especificó que mantiene idénticas proyecciones para el país que las realizadas en octubre último, respecto del comportamiento económico, y auguró para el 2021 una recuperación de 1,4%. Lo que llamó la atención fue que no hizo comentario sobre la situación Argentina porque, según explicó en una conferencia de prensa Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del Fondo, que "la decisión de omitir a la Argentina del blog fue, dado el entorno de incertidumbre en la Argentina y las definiciones que esperamos se vayan tomando en las próximas semanas, decidimos no actualizar los pronósticos esta vez. Son los pronósticos que hicimos en octubre. No los hemos modificado. Fue una decisión práctica dado el alto grado de incertidumbre, mejor es esperar, y hacer una proyección con mejor información".

En cuanto a la evolución de la región, se espera un repunte de 1,6% en 2020 y de 2,3% en 2021, “impulsado por una reactivación gradual del crecimiento mundial y de los precios de las materias primas". Pero también por "un continuo apoyo de la política monetaria, una menor incertidumbre en torno a las políticas económicas, y una recuperación paulatina de las economías estresadas”, expresó Werner, en el texto también divulgado hoy. Sin embargo, advirtió que continúan los desafíos regionales, y remarcó que "la fuerte incertidumbre en torno a las políticas económicas en algunos de los principales países de América Latina sigue limitando el crecimiento”.

A modo de ejemplo, indicó que “la incertidumbre acerca del rumbo de las reformas y las políticas económicas en Brasil y México probablemente contribuyó a la desaceleración del crecimiento del PBI real y la inversión en 2019”, si bien consideró que "las señales en estos países se están revirtiendo hacia una recuperación". Asimismo, sostuvo que la “continuidad del rebalanceo económico en las economías estresadas que experimentaron frenadas bruscas de los flujos de capital en 2018-19 (Argentina, Ecuador) ha ayudado a restaurar los equilibrios internos y externos", pero alertó que "también ha contenido el crecimiento”.

En cuanto a Brasil, el ejecutivo puntualizó que “el crecimiento permaneció en un nivel moderado de 1,2% en 2019", pero destacó que "se proyecta que se acelere a 2,2% en 2020 gracias al repunte de la confianza tras la aprobación de la reforma de las pensiones y las menores tasas de interés de política monetaria en el contexto de una inflación baja”. Al respecto, consideró que "la ejecución firme del amplio programa de reforma fiscal y estructural del gobierno brasileño será esencial para salvaguardar la sostenibilidad de la deuda y estimular el crecimiento potencial del país vecino".

"La actividad económica en América Latina y el Caribe se estancó en 2019, siguiendo con el lento ritmo de crecimiento de los últimos cinco años, lo que plantea nuevos retos y urgencia a la reactivación", indicó Werner. De hecho, subrayó que "el PBI real per cápita de la región ha disminuido 0,6% por año en promedio durante el período 2014–2019, en marcado contraste con el aumento medio anual de 2% durante el período de auge de las materias primas de 2000–2013".