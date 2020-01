De película: en 122 y 80 intentaron "rescatar" a presos que eran trasladados a Magdalena

Una escena digna de una película de Hollywood se vivió en las primeras horas de hoy en nuestra ciudad. En la zona de 122 y 80, cuando gran parte de los vecinos dormía, una frenada y gritos despertaron a todo el barrio.

El hecho ocurrió a las 00.20, donde según fuentes policiales un grupo de varias personas, muchas de ellas con armas, intentaron interceptar un micro que trasladaba presos hacia la Unidad 35 de Magdalena. El ómnibus interno N° 23 del Servicio Penitenciario Bonaerense iba escoltado por tres patrulleros que impidieron que los reclusos fueran liberados.

Si bien no se brindaron demasiados detalles de lo ocurrido anoche en el inicio del camino que conduce al penal, se supo que se vivieron momentos de extrema tensión. El grupo de personas que intentó "rescatar" a los internos no logró su cometido por el accionar de los efectivos. Vecinos le confiaron a este diario que se escucharon disparos, pero esa información no fue confirmada oficialmente.

El comando que realizó el acompañamiento del interno hasta la unidad 35 tuvo un rápido accionar, por lo que los hombres armados debieron desistir de su objetivo. Se informó que finalmente los reclusos llegaron a destino y fueron alojados en sus celdas.