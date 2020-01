¿Qué le picó?: Gisela Berger, en Punta del Este: “No quiero nada con ningún medio argentino”

Hace ya tiempo que Gisela Berger se separó de Daniel Scioli, padre de su hija Francesca y, como consecuencia, se alejó del mundo mediático.

Una de sus últimas apariciones había sido durante el bautismo de la pequeña, a fines de octubre de 2018, cuando la modelo y mamá fue blanco de críticas por su look (excesiva cama solar, extensiones y un vestido con transparencias).

Ahora, en medio del comienzo de la temporada de verano, Berger asomó su figura por Punta del Este y causó un revuelo al intentar ser fotografiada.

Lo que debió ser un feliz inicio de su descanso, terminó en una revuelta en el aeropuerto de la ciudad uruguaya que todos los medios se ocuparon de reproducir.

El episodio

En el ciclo “Farándula Show” registraron con sus cámaras el arribo de la modelo al aeropuerto y luego mostraron el testimonio de una periodista de “El Social Tv” -un programa de moda- que intentó hacerle unas fotos a la rubia con un desenlace muy poco amigable.

“Nosotros cubrimos siempre la temporada de Punta del Este y lo que queremos mostrar son los outfits, los looks nuevos, todo lo que se viene, las modelos e influencers. Y estamos en el aeropuertos esperando que llegue alguna famosa. En este caso vi a una chica muy mona, con mucha onda, y quería sacarle una foto”, fue como inició su relato Mariana, la periodista que, en un primer momento, no había registrado que esa mujer era la cordobesa Gisela Berger.

“Cuando le voy a preguntar, ella me agarra la mano y me pregunta: ‘¿Para qué es?’. Cuando le dije que era para El Social TV, un programa de moda, me dijo: ‘Esto no se va a publicar, no quiero nada con ningún medio argentino’”, continuó la cronista, que estaba indignada por el trato recibido.

“Fue raro, yo no estoy acostumbrada a un trato en el que te toquen, que me mire fijo y me diga que no se va a publicar. La única persona que me puede decir qué se publica o no es alguien de mi canal. Sobre todo si fue una imagen en un lugar público”, fue su conclusión.

Cuando la tomó del brazo para “prohibirle” que publique su foto, Mariana sintió una “gran incomodidad” y, tal cual indicó, ella cree que Gisela fue un tanto agresiva porque se creyó que le iba a preguntar algo relacionado a su vida privada.