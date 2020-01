Gasalla, en su peor personaje: furia y maltrato contra dos movileras a la salida del teatro

En casa de herrero, cuchillo de palo. El humorista Antonio Gasalla no tiene nada de humor sino todo lo contrario. El jueves a la noche, a la salida del teatro en Mar del Plata, en donde encabeza un espectáculo distendido con sus entrañables personajes, fue abordado por dos movileras a las que insultó y trató groseramente.

El capocómico, de 78 años, viene de afrontar un fuerte y polémico cruce con su ex compañero y amigo, Flavio Mendoza, quien terminó deseándole la muerte. Quizás por eso, para evitar que los movileros le pregunten por ese frente abierto, Gasalla evitó asistir a la tradicional foto grupal de la farándula que hace temporada en La Feliz.

Pero la prensa no se quedó conforme con su ausencia y, para conseguir su testimonio, lo esperó a la salida del teatro, en donde el cómico mostró su peor cara.

Brenda Caretto, cronista de “Confrontados” (Canal 9) le preguntó: “¿Por qué no fue al Espacio Clarín?”, en relación a la mencionada foto de apertura de temporada.

“¿Periodista de dónde sos? ¿Qué me querés preguntar? ¿De qué trabajo?”, ironizó Gasalla, y la periodista explicó su pregunta: “Quiero saber por qué se ausentó en la foto general”. Sorpresivamente, el creador de desopilantes criaturas como La Abuela o La empleada pública, estalló: “¿Por qué no te vas a la mier...? Esto (por el micrófono) bajalo. ¿Adónde? ¿De qué me espanté hoy? ¿De qué hablás?”.

En ese momento, Maite Peñoñori, movilera de “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece) se metió para ayudar a su colega. “Antonio, no fuiste a la foto del Espacio Clarín”. Y Gasalla siguió, visiblemente molesto: “¿A la foto quién? Es que yo vengo a hacer teatro, no trabajo para que me saquen foto los diarios”.

Cuando el humorista se dirigía al auto que lo esperaba para irse del teatro, la movilera del programa de Ángel de Brito lo siguió: “Fuiste a la foto en el Torreón del Monje el otro día”. Y Gasalla volvió a explotar: “Esa es la fiesta de inicio de la temporada. No es publicidad de un canal. Lavate el cu...”.

Luego de la partida del cómico, la movilera de El Trece reveló que, antes de que se prendieran las cámaras, la situación con el artista había sido aún más hostil. “La peor situación ni siquiera está grabada. Me dijo que qué preguntas de mierda... le iba a hacer, que no le interesaba que yo le haga una nota. Le quise explicar, pero me dijo que me calle y me empezó a decir ‘pendeja’, ‘pelot...’ y muchos insultos más en mi cara. Me dijo ‘¿Qué hablar con respeto? Lávense el ort…, yo vengo a hacer teatro y no tengo por qué hacer notas’. Yo no lo podía creer. (...)”, reveló.

Según la cronista, el humorista “estaba enojado porque hubo problemas con las luces durante el espectáculo, y había 200 espectadores en una sala de 1000 butacas”.

Esta actitud de Gasalla fue muy criticada ayer en los programas de la tarde. En este sentido, Marcela Tauro, en “Intrusos”, se mostró muy crítica con el artista y llamó a que le dejen de hacer notas. “No es malhumorado, es un maleducado y maltratador. Tenemos que ponernos de acuerdo nosotros los periodistas. ¡Una vez unámonos!”, propuso la panelista de Rial. “Te trata de una manea que te da miedo. Genera miedo. Para mí, la verdad, Gasalla llegó hasta acá. Basta. Yo no le tengo miedo ni respeto. Esperá a que se coma un par de denuncias y vas a ver que no jode más”.

Por último, Tauro advirtió: “Después no nos horroricemos diciendo ‘ay le pegó un bife’. Lo digo de verdad, estemos preparados”.