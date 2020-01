Batista contra los clubes que le negaron jugadores

Como entrenador del seleccionado Sub-23 de la Argentina, Fernando Batista lamentó que algunos jugadores no fueran cedidos por sus clubes teniendo en cuenta que al carecer, el Preolímpico de Colombia, de la condición de un torneo FIFA, no había obligación y sostuvo que “tener jugadores en la Selección es lo mejor para un club, y es egoísta no mandarlos”.

Con Nazareno Colombo y Facundo Mura, de Estudiantes, en la lista, el Bocha oficializó la nómina de 23 para el certamen que otorgará dos pasajes para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y más allá de cuestionar a las instituciones que negaron a sus juveniles, básicamente del exterior, dirigió elogios sin límites para algunos jugadores. Más que nada para Adolfo Gaich, el goleador que llegó a la Primera de San Lorenzo tras sus actuaciones en los seleccionados menores.

Batista comparó a Gaich con el polaco Robert Lewandowski, del Bayern Munich, y con Martín Palermo. “Tiene algunas cosas de Lewandowski, pero lo veo más parecido al primer Palermo, al de Estudiantes”, manifestó el director técnico en una entrevista con Radio La Red, donde también consideró que “tiene personalidad y no se pone colorado por un gol errado. Siempre va por más”.

De los clubes locales, el que terminó negando un jugador fue Lanús, que a requerimiento de su entrenador no permitió la convocatoria de Lautaro Valenti. “Hablé con Valenti para explicarle que lo necesito cerca de mí, porque solo tiene 20 años y hasta hace unos meses estaba jugando en Reserva”, dijo Luis Zubeldía. “Lo subimos a Primera y se está afirmando al lado de un experimentado como Ezequiel Muñoz”, agregó.

La lista de convocados incluye a los arqueros Facundo Cambeses (Banfield), Juan Cozzani (Lanús) y Joaquín Blázquez (Talleres de Córdoba); los defensores Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán de la Fuente (Vélez), Nahuén Pérez (Famalicao de Portugal), Maximiliano Centurión (Argentinos), Facundo Medina (Talleres de Córdoba), Nazareno Colombo (Estudiantes), Claudio Bravo (Banfield), Fausto Vera (Argentinos) y Facundo Mura (Estudiantes).

Los mediocampistas Matías Zaracho (Racing), Nicolás Capaldo (Boca), Tomás Belmonte (Lanús), Julián Álvarez (River), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Alexis Mac Allister (Boca) y Agustín Urzi (Banfield); y los delanteros Nahuel Bustos (Talleres de Córdoba), Adolfo Gaich (San Lorenzo), Valentín Castellanos (New York City de Estados Unidos) y Gastón Togni (Independiente).

El Preolímpico se jugará desde el 18 de este mes, con argentina debutando frente al local Colombia, al 9 de febrero.