La dura arremetida de Bullrich contra Frederic por la muerte del policía

A través de las redes sociales, la presidenta del PRO Patricia Bullrich salió a repudiar las declaraciones de la ministra de Seguridad Sabina Frederic y no se guardó nada.

La funcionaria nacional había responsabilizado a la Policía de la Ciudad por la muerte del policía asesinado en Palermo y Bullrich le respondió con dureza: "Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado, ministra Frederic”.

"Su comentario genera odio y no soluciones", agregó la ex ministra de Seguridad. Y sentenció: “Falleció un oficial al que Ud. debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes”

“El atacante era un enfermo mental y un enfermo mental no es un delincuente. Por eso mi reflexión es: ¿por qué no aparecieron el SAME ni la Policía de la Ciudad?”, había señalado Frederic. Y agregó: "La policía que tiene que actuar es la Policía de la Ciudad, y la Federal va a resolver el problema por omisión de otros actores, tuvieron que correr 200 metros”.