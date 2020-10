Crimen del policía: Frederic dijo que la Policía de la Ciudad "tuvo miedo de intervenir"

"En vez de hablar de los dos oficiales de la Policía de la Ciudad que estaban temerosos corrieron la discusión. Así es muy fácil. El secretario de Seguridad porteño (Marcelo D ´Alessandro) debería explicar por qué tenían tanto miedo de intervenir. Capaz no sabían qué hacer. La Ciudad se tiene que ocupar de su Policía", sostuvo la funcionaria nacional.

En declaraciones a la prensa, Frederic consideró "una falta de respeto y un caranchismo hablar de lo que debía haber tenido (de armamento el efectivo asesinado, Juan) Roldán, cuando fue él quien, entregando su vida, resolvió la situación".

Además, insistió con que "el inspector Roldán salió a resolver un problema que otros no pudieron resolver. ¿Por qué no actuó la Policía de la Ciudad? ¿Por qué no se convocó al SAME? El SAME tendría que haber intervenido porque el agresor [Rodrigo Roza] no era un delincuente, era una persona con un brote psicótico que era una amenaza y terminó siendo un homicida. Y, en todo caso, los uniformados que tendrían que haber estado armados con las pistolas Taser eran los oficiales de la Policía de la Ciudad, no Roldán y sus compañeros".