Kicillof anuncia cómo será el plan de flexibilización en la nueva etapa de cuarentena

El gobierno bonaerense decidió demorar un día los anuncios sobre la continuidad de la cuarentena en la Provincia. Hoy, a partir de las 10, dará a conocer cómo será el plan de flexibilización de actividades que incluirá, tal como informara este diario, permisos para que retoman sus actividades bares y restaurantes como así también las obras privadas.

El anuncio tendrá su particularidad, porque el gobernador Axel Kicillof participará de forma virtual del acto que se llevará a cargo en la Gobernación, ya que permanece aislado por haber estado en contacto con un colaborador que dio positivo al coronavirus. El resto de los funcionarios, en cambio, lo hará en forma presencial.

Además de los anuncios vinculados a las actividades económicas y productivas, Kicillof comunicará la aceptación por parte del ministerio de Educación nacional del protocolo para la reapertura de las escuelas que la Provincia le había presentado al ministro Nicolás Trotta.

En ese marco, el gobierno bonaerense prevé iniciar una ronda de consultas con intendentes de ciudades que están en fase 4 y 5, que son la que estarían en condiciones de retomar la actividad escolar de manera presencial.

Pero esa vuelta a las aulas se prevé solamente para los últimos años de los ciclos primario y secundario y con un máximo de 10 alumnos por clase.

Además de la cuestión educativa, la Provincia prevé avanzar con permisos para una serie de actividades que aún están restringidas pero que en la práctica se están desarrollando en la mayoría de los municipios.

De hecho, los funcionarios hablan de una etapa “de transición” hacia una mayor apertura.

Entre los permisos que se prevén están la vuelta a la actividad de toda la construcción privada y la posibilidad de avanzar con la modalidad de take away plus para bares y restaurantes. De todas formas, parte de estas autorizaciones podrían no entrar en vigencia en forma inmediata.

Es que esa flexibilización se concretará durante las próximas tres semanas y en etapas.

En el caso de bares y restaurantes se permitirá que funcionen con mesas en la calle. De hecho, estos locales están trabajando de ese modo en la mayoría de los distritos, no sólo en los que existen pocos contagios.

Los permisos se concretarán cada una o dos semanas, en función de cómo evolucione la curva de contagios que en el caso del Gran Buenos Aires y La Plata viene en descenso. En esa suerte de empezar a bajarle la persiana a la cuarentena, en el gobierno bonaerense hablan de que hay que acostumbrarse a la “protocolización de la vida”, es decir, al funcionamiento de actividades con reglas estrictas.

De hecho Kicillof dijo ayer que su administración “seguirá trabajando en base a protocolos estrictos” y autorizando la reapertura de actividades según “la fase de aislamiento social en que se encuentre cada municipio”.

La autorización de otras actividades demorará más tiempo. Por caso, lo que tiene que ver con gimnasios y natatorios. También para el retorno al trabajo del personal doméstico. En el primero de los casos el temor pasa por la propagación de contagios. Y en el segundo, por se recargaría el uso del transporte público.