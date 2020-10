Disturbios y denuncia de fiesta clandestina con entrada a $ 250 en una casa de Villa Elvira

Vecinos y vecinas de un sector de Villa Elivira denuncian que en el último mes una vivienda de esa localidad -en rigor dos porque se trataría de dos dúplex intercomunicados- son utilizados para fiestas clandestinas con consumo de alcohol, música toda la noche y hasta incidentes entre algunos de los que asisten a esas reuniones. También se indicó que durante los días de semana "entra y sale gente que llega en autos y motos, está unos minutos dentro y se van", por lo que algunos vecinos infieren que podría haber otro tipo de actividad en el lugar.

Una reciente inspección de Control Urbano pedida por los habitantes del barrio dio negativo porque los moradores de la propiedad "apagaron la música y no abrieron la puerta y los inspectores al no tener una orden judicial no pudieron hacer otra cosa que esperar un rato e irse", contó un vecino que en un marco de estricta reserva aceptó hablar con ELDIA.COM.

Según los relatos, en las viviendas conectadas ubicadas en 4 entre 82 y 83, vivirían dos hombres jóvenes que se habrían mudado al barrio hace pocos meses y también habría dos mujeres entre los moradores.

"Desde hace un mes, todas las noches pero especialmente los fines de semana hay fiestas clandestinas, venta de alcohol y disturbios por las mañanas y se cobra $ 250 la entrada, según dijo un vecino que vio o oyó a una estas personas contar dinero detrás de la reja de la casa", señaló otro informante a ELDIA.COM.

Se aseguró que llamados al 911 no dieron resultado y que una presencia de inspectores de Control Urbano tampoco pudo frenar la sucesión de fiestas. "No atendieron el llamado y sin orden judicial no pudieron entrar", precisó y dijo que el 8 de octubre Control Ciudadano le tomó la denuncia Nº 2201260 y dos días más tarde la Nº 2202673.

En un video tomado por uno de los vecinos se ve una camioneta de la empresa ABSA que según algunos testimonios "va y viene durante las noches por lo que se supone que la usan para llevar bebidas".

Otro relato dio cuenta que en la última fiesta desarrollada en las últimas horas un grupo de personas encabezado por una chica llegó al lugar en otras de las mañanas y comenzó a tirarle piedras a la casa mientras reclamaban por un supuesto robo de alguna pertenencia que se habría cometido dentro de la fiesta.

"Los que llegan no son gente del barrio porque esta es una zona de gente trabajadora y los que se ven son autos y motos de alta gama y personas jóvenes muy bien vestidas", indicaron.

Tal como informó hoy este diario, en el centro de la Ciudad y en las cercanías de plaza Brandsen tampoco aflojan las fiestas clandestinas y genera la queja de numerosos vecinos. Este fin de semana, en el centro platense dieron cuenta de un nuevo operativo por fiestas clandestinas en plena pandemia. El evento, donde intervino personal de Control Ciudadano y de Policía Bonaerense, se llevó a cabo en un local comercial de 46 entre 5 y 6, donde había un numeroso grupo de personas, entre estas, varios menores de edad, según remarcaron los vecinos y en las dependencias oficiales.

De acuerdo con lo remarcado, la intervención oficial se produjo en horas de la madrugada. Vecinos de la zona consignaron que en el lugar “había al menos unas 40 personas”. Según describieron ante este diario, “eran todos jóvenes, de ambos sexos, muy alcoholizados”. “Hubo algunos gritos y peleas, y rompieron cristales. Todo terminó cuando llegaron los policías. La fiesta duró entre la 1 y las 5 de la madrugada”, afirmaron.

Durante la madrugada de ayer también se llevaron a cabo operativos por eventos clandestinos en un boliche de 27 y 60. “Se llevaron adelante los operativos en distintos puntos del partido para evitar las picadas ilegales y velar por el cumplimiento de las normas de tránsito”, informaron en Control Ciudadano. “Detectamos que no se cumplía con el distanciamiento social y se estaban llevando adelante actividades no autorizadas ante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el COVID-19”, precisaron fuentes oficiales.