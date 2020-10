Jubilada platense tiene 39,5 grados de fiebre, tos y vómitos: su esposo denuncia que no le mandan ambulancia ni para hacerle el hisopado

Nora Edith Baza, docente jubilada platense de 64 años, amaneció hoy con síntomas compatibles con el coronavirus: 39,5 grados de fiebre, dolores musculares, tos y vómitos. Su esposo, Roberto Aldo Illesca, se comunicó con EL DÍA y aseguró que a pesar de diversos llamados aún no se hizo presente ningún médico en el domicilio ni le mandaron una ambulancia para el hisopado.

"Llamé al 148 y me dijeron que se iban a contactar en las próximas horas con la identificación del caso N° 286106 y que me comunique con PAMI. Realice el llamado al número 138 opción 9 ,me dieron el N° de caso 2793722 y que le iban a solicitar a Vital asistencia médica e hisopado", comenzó relatando Illesca en diálogo con este medio.

"Llamó un médico de Vital y tras pedir hablar con mi esposa le informaron del posible caso sospechoso, pero que ellos no brindaban la atención ni el hisopado. Nos dijeron que nos comuniquemos con PAMI nuevamente para solicitar un médico y el hisopado", prosiguió.

Tras ese llamado, se comunicó nuevamente con PAMI y contó al respecto: "Quedaron en informar bajo el N° de caso 2794674. Mientras tanto mi esposa se sigue sintiendo muy mal y yo, que soy una persona mayor de 72 años y paciente de riesgo por ser diabético, no sé que hacer", y agregó: "Estamos desamparados".

Minutos después recibieron un llamado del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos. Sobre dicha conversación, Illesca precisó: "Una señorita me dijo que iban a denunciar a Vital, que si no mejoraba mi esposa en 48 horas llame al 107. y que si seguía con esa temperatura, tome Paracetamol".

Buscando que alguien los atienda, en ese momento decidió volver a levantar el teléfono y comunicarse con el SAME, pero aseguró que le indicaron lo mismo sobre las 48 horas. "A mí me parece una barbaridad esperar tanto y que tome una pastilla de paracetamol. Tiene 39,5 grados de temperatura, Una locura", sentenció.