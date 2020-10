"Macri, si no sabés, la cuarentena sirvió para poner orden el desastre que dejaste", dijo Fernández

El presidente Alberto Fernández le replicó esta noche directamente a su antecesor, Mauricio Macri, en una entrevista en la cual le espetó que "dejaste un desastre" en la Argentina y dijo que el exmandatario debe tener "un problema de amnesia severo".

Cuando le consultaron por C5N sobre que Macri dijo que no sabe para qué sirvió el aislamiento por la pandemia de coronavirus, le respondió: "Te digo Macri que recuerdes que la cuarentena nos permitió levantar un sistema de salud que vos destruiste; la cuarentena, por si no te acordás, nos permitió inaugurar hospitales que por decisión de tu gobernadora (María Eugenia Vidal) nunca se inauguraron; si no sabés para qué sirvió la cuarentena, fue para que la Argentina se ponga en orden después del desastre que dejaste".

Afirmó que "entiende" a quienes no están conformes aún con los resultados del actual Gobierno, pero advirtió que "el mayor problema lo originó" cuando estuvo en el poder "esa oposición que hoy se muestra monolítica e inquieta".

A la vez elogió a la mayoría de la población que aceptó las reglas del aislamiento por la pandemia de coronavirus y sostuvo que "definitivamente no" se van empresas del país.

También afirmó que "es increíble que un medio ponga los lugares para ir a manifestar y la dirección de la vicepresidenta (Cristina Kirchner)" para dirigirse a protestar y sostuvo que manifestaciones como la de ayer "potencian los contagios" de coronavirus.

El presidente Alberto Fernández se reunió hoy en la Casa Rosada con el secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, e intercambiaron miradas sobre el acto que el peronismo prepara para el próximo sábado con motivo del 75° aniversario del 17 de Octubre de 1945, en conmemoración del Día de la Lealtad.

Trascendió que el dirigente sindical visitó a Fernández después de que el mandatario regresó de una actividad en Avellaneda, donde anunció inversiones en la refinería Raízen, licenciataria de Shell, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente local, Jorge Ferraresi.

"Fue un almuerzo de dos horas y media, y hablaron del 17 de Octubre", indicaron los voceros acerca de la reunión en la Casa de Gobierno.

En tanto, fuentes sindicales consignaron a esta agencia que el jefe del Sindicato de Camioneros asistió solo al encuentro.

El Partido Justicialista (PJ) y la CGT conmemorarán el Día de la Lealtad con un acto virtual que se desarrollará el sábado desde las 13, ocasión en que la central obrera realizará una transmisión por streaming desde el salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo.

NOTA EN DESARROLLO