Gollan va a la Legislatura y acusó a la oposición de jugar a la “necropolítica”

El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan respondió con dureza las críticas de Cambiemos por la actualización de la cifra de fallecidos por coronavirus en la Provincia y, tras anunciar que irá hoy a la Legislatura a dar “toda la información que se requiera” acusó a sectores de la oposición de “querer jugar a la necropolítica”.

Ante la consulta de EL DIA sobre el pedido de “interpelación” de la oposición, Gollan sostuvo que “quieren jugar a la necropolítica, que es lo más bajo de lo más bajo. Vamos a ir con el Jefe de Gabinete a dar toda la información”.

La controversia se planteó a partir de la actualización metodológica que anunció la Provincia semanas atrás con respecto a la contabilidad de los fallecidos por coronavirus, que arrojó que en la Provincia había 3.500 casos más de los que se conocían hasta ese momento.

La oposición salió fuerte a cruzar al gobierno de Axel Kicillof y pidió que Gollan se presente en la Legislatura para explicar las “inconsistencias del sistema” de estadística epidemiológica, como las definieron.

En ese marco, el titular de la bancada de senadores de la oposición, Roberto Costa, precisó que la intención es conocer las “causas que originaron las inconsistencias denunciadas por el Ministerio respecto al número de víctimas y si se han tomado acciones para transparentar la información”. Los senadores de Juntos por el Cambio remarcaron que “la estadística es un elemento científico de vital importancia y resulta una herramienta invalorable en la toma de decisiones con el objeto de preservar la salud pública de los habitantes de nuestra Provincia”.

En el marco de las dudas que sembró la oposición sobre las cifras de contagiados y muertos del coronavirus el titular de la cartera de Salud dijo que “estaremos dando cuenta de cómo viene la pandemia en la Provincia y contestando todas las preguntas. Me llama la atención porque hablaron de interpelación y no existe esa figura jurídica en la Provincia. Están abiertos los teléfonos las 24 horas para cualquier duda”.

DISCREPANCIA

Luego agregó que “puede haber discrepancia con datos de algún municipio pero están a tres ‘clics’ en nuestro sistema de acceder a la información. Si aún así siendo tan fácil les cuesta, están 24 horas abiertas las consultas. No sé por qué salen a hacer críticas, esto ya quedó claro, no hay ocultamiento porque si hubiese acá habría en otros lados”.

Y el funcionario fue más allá: “Eso se desmoronó, quisieron jugar a la necropolítica, que es horrible, es lo más bajo de lo bajo. Nadie quiere ocultar muertos, entonces le decimos una vez más: mañana (por hoy) todas las preguntas que quieran. Sí les pedimos que después de dar la exposición y nos dicen no hay ninguna pregunta no salgan a decir que no quisimos contestar como hicieron la última vez. Dejemos de hacer poliquetería barata con esto”.

El ministro de Salud dijo que en la Provincia hay 14.869 fallecidos por COVID-19 (hasta el lunes) y destacó que a partir del cambio del sistema “pudimos generar información prácticamente en tiempo real”. “Lo que se va cargando prácticamente no tiene rechazo, es del día o del día anterior, más allá de que pueda haber alguna corrección absolutamente menor si una persona fallece en un lugar que no es el de donde residía”, explicó.

En ese marco, dijo que a partir de esa modificación otras jurisdicciones empezaron a actualizar su cifra de fallecidos “día a día”. Y mencionó específicamente a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

“Hoy estamos al día y viendo como otras jurisdicciones que tenían el mismo atraso, después de nuestro anuncio del 25 de septiembre, están corrigiendo. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha ido aumentando sus informes a razón de casi el doble de la cantidad de casos que reportaba a esa fecha. Y muchos casos son del mes de junio”, lanzó.

“Pero esto no quiere decir que la Ciudad oculte nada, nadie oculta nada. Es simplemente que nosotros pudimos dar una solución muy buena a un sistema que funcionaba con retraso”, agregó.

En tanto, aseguró que lo mismo ocurrió en otros países. “Una investigación reciente acaba de descubrir que en Estados Unidos se cargaron 75 mil muertos con bastante tiempo de dilación. Gran Bretaña también cargó 16 mil casos”, dijo.

CAMBIO DE FASES

Por otra parte, la Provincia decidió “bajar un cambio” para controlar brotes en General Pinto, Lincoln y Saavedra, los cuales cayeron de la 5 a la 4; mientras que Leandro N. Alem redujo la cantidad de contagios y pasó de la 4 a la 5.

Además, sumó ayer un indicador para determinar el pase de fase 4 a la 5. Hasta hoy esto estaba atado a que en 14 días los distritos no sumaran más de diez casos cada 100.000 habitantes por semana.

Bianco detalló que ahora “los distritos que tengan cinco casos o menos en las últimas dos semanas van a estar en fase 5”. Este nuevo criterio facilita que se avance con flexibilizaciones en municipios de escasa población. Por esta modificación pasaron a la etapa más permisiva Carlos Tejedor, Guaminí y Pellegrini.

Por otra parte, el Gobierno bonaerense realizará esta semana más de 80 operativos Detectar para intentar detener los contagios y evitar brotes de coronavirus, con especial énfasis en los distritos del interior provincial donde aumentan los casos, informó el Ministerio de Salud.

“Los operativos Detectar fueron un éxito en el AMBA ya que empezaron a bajar los casos y como vemos un aumento en municipios del interior, y sobre todo en la Costa Atlántica, estamos implementando en barrios populares del interior esta herramienta epidemiológica”, explicó el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi.