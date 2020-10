La toma de Los Hornos, desde el aire: según los vecinos, es un vale todo

La mega toma de Los Hornos, la más amplia en territorio bonaerense, cumple ocho meses y, al decir de los vecinos, sigue “a la buena de Dios”. Los vecinos dicen sentirse “solos”, sin ayuda de las autoridades ni presencia policial, unos pocos gendarmes y ninguna medida que les lleve algo de tranquilidad. Al contrario: si hay algo que creció en estos últimos meses, remarcan, es la inseguridad.

La usurpación se asentó sobre las tierras que alguna vez pertenecieron a la Aviación Nacional. Es una superficie de 160 hectáreas aproximadamente, entre las calles 76 a 83 y de 143 a 155. EL DIA recorrió en helicóptero esa mega ocupación y las imágenes son impactantes, y muestran la forma en la que se expande el asentamiento informal a lo largo de cuadras y cuadras.

Las ocupaciones de esas tierras comenzaron en febrero pasado, y en pocos meses se levantó un barrio entero de casillas precarias, con calles internas y delimitación de lotes. Las construcciones, se observa a la vista, se van consolidando.

Allí hay familias con necesidades y, sobre todo, ocupantes que se “adueñaron” de varios lotes y esperan hacer negocios con ellos. Referentes que manejan a su antojo lo que sucede hacia el interior del predio, con diferentes cabecillas según el sector.

“Es angustiante. Después de ocho meses estamos no igual, sino peor que cuando arrancó la toma. Desde el primer día que hay robos. Arrancó con la escuela de 155 y 90. Y no quedó un solo vecino cercano al que no le hayan robado. Hay algunos a los que les robaron dos o tres veces; y casas en construcción a los que le sacan materiales. El último fue el miércoles en el vivero de la 66, que ya había sido incendiado para usurpar”, contó, preocupado, un vecino de la zona.

Quienes viven en ese sector de Los Hornos aseguran que los intrusos han intentado, por todos los medios, “hacer crecer” la ocupación hacia los campos linderos. “Los propios vecinos hemos resistido y logrado sacar a los ocupantes de los campos, porque jamás se acercó un policía a ver cómo estamos en la zona. Y la comisaría tercera ya está denunciada porque sabemos que tiene nexos con los usurpadores”, dijo un vecino que mantuvo su nombre en reserva.

Los vecinos dicen que hace ocho meses que “no se puede vivir”.

Y los productores rurales de la zona afrontan grandes pérdidas. “A nosotros, que somos varios productores de la zona, algunos de animales, otros frutihortícolas, otros de flores, no solo que nos afectó la crisis económica de la pandemia sino que nos golpeó esto, porque dejamos de producir. Hay productores frutihortícolas que la última parte de su campo la dejaron de sembrar por los robos que tuvieron. Productores de animales que perdieron directamente la producción porque les robaron todos los animales”, dijo a EL DIA otro trabajador hortícola.

La sensación en el barrio es que las autoridades provinciales y municipales -que prometieron avanzar con ambicioso un proyecto habitacional- van “muy lento”. Y sintetizaron: “De cada paso que dan las autoridades, los usurpadores dan diez”.

Desde el aire se ve lo que los vecinos denuncian: los ocupantes “están tan firmes en el lugar se dan el lujo de hacer calles fuera del predio”.

Según relatan, llegan con camiones de escombros y en una ocasión hasta “intentaron pisar a los Gendarmes”, quienes tuvieron que refugiarse en la casa de uno de los vecinos.

“Los gendarmes son muy pocos y no tienen ni siquiera baños químicos, que sí tienen los usurpadores, porque una empresa se los da a los ocupantes. Todo esto está denunciando con fotos y videos en la Justicia”, dijeron.

“Estamos solos”, repiten, con resignación, los vecinos, que están cansados de radicar denuncias que se acumulan en la Justicia.

Un lugareño dijo que hizo nueve denuncias y “nunca” lo llamaron para tomarle testimonio.

Por el predio usurpado abundan, también, los autos 0 KM. “De 200 fotos de autos, 190 son autos 0 KM. Todo esto está en la Justicia”, insisten.

La Provincia ya dijo que no desalojará y trabaja para urbanizar el barrio. En el ministerio de Desarrollo diseñaron un ambicioso proyecto para levantar allí un barrio con servicios que pueda albergar a unas 2.500 familias.

Tensión en Abasto

Por otro lado, momentos de tensión se viven desde el miércoles por la tarde en un sector de Abasto a raíz de un intento de usurpación que, según denunció un vecino a EL DIA, es llevado adelante por un grupo de al menos 20 personas que se resisten a abandonar el predio ubicado en ruta 36 y 502.

En el lugar, denuncian, no sólo se han llevado tareas de desmonte. También se ha procedido a la instalación de un contenedor lo que lleva a los vecinos a pensar que se trata de “algo muy bien organizado” que “tiene un objetivo claro”.

Ante el fuerte avance de los presuntos usurpadores, los vecinos se encuentran muy preocupados por los conflictos que se puedan llegar a generar en las siguientes horas. “Por momentos llegan a ser como 20 personas pero a veces sólo se pueden ver a dos. Estos últimos se encuentran fijos en el lugar, como si estuvieran a cargo de todo”, explicaron.