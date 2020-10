Una comunidad mapuche usurpó 600 hectáreas y tiene cautivos a sus propietarios

Extrema tensión se vive en el paraje El Foyel, a 70 kilómetros de Bariloche, a raíz de que unas 30 personas identificadas con una comunidad mapuche tienen cautivos a los propietarios de un campo que usurparon.

El predio, ubicado entre El Bolsón y Bariloche y del cual es dueña la familia Soriani desde hace 40 años, fue ocupado por la Lof Gallardo Calfú, y los usurpadores se quedaron en los accesos al campo. En la zona aseguran que llegaron con vehículos último modelo y se dividieron en dos grupos que se ubicaron en las dos tranqueras por las cuales se puede acceder.

Para acceder al campo, que está a 4,7 kilómetros de la ruta 40, hay que pasar por otras dos propiedades privadas. Desde la comunidad mapuche denuncian que llevaron a cabo la ocupación por una supuesta estafa de la que habrían sido víctimas sus familiares en 1980.

Con el bloqueo de las dos entradas, la familia quedó imposibilitada de entrar o salir del predio, por lo que se mantiene la tensión en el lugar. Por el caso tomó intervención el fiscal Francisco Arrien.

Martín Soriani denunció que los están “maltratando, no podemos movernos dentro de nuestra propiedad” ya que les “bloquearon los caminos de acceso y quedamos encerrados”. “La policía está custodiando la entrada pero nosotros acá estamos solos. Anoche estuvo la policía custodiándonos pero se retiraron”, detalló.

PAPELES

Además, explicó que se trata de un campo de 350 hectáreas que fue comprado por su padre hace más de 40 años. “No tenemos luz, ni gas. Se nos van agotando las cosas. No podemos ir a comprar, no tenemos alimento para los animales. Ayer vino un fiscal que me dice que me tengo que dirigir hasta El Bolsón para hacer la denuncia y llevar los papeles que acrediten la titularidad del campo. Los papeles los tenemos pero nos ponen a la par de estos delincuentes”.