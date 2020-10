Coronavirus: internaron a José María Listorti por un cuadro de neumonía

José María Listorti, que dio positivo al hisopado del coronavirus hace una semana, fue internado en las última horas por un cuadro de neumonía y es seguido de cerca por los médicos del Sanatorio Los Arcos de Capital Federal.

“Acá dándoles el parte del COVID. Como se darán cuenta por el camisolín, estoy internado en Los Arcos. El sábado tuve un poquito de fiebre, 38,4º, el domingo a la mañana seguimos con fiebre y mi doctor me dijo ‘No, acá algo pasa’”, contó en un video que grabó para sus redes sociales.

“Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dijo que tengo una neumonía provocada obviamente por el COVID”, agregó, aunque destacó que ya no tiene fiebre y que tampoco está "cansado".

Por último, le dejó un mensaje a sus seguidores: "No subestimen la enfermedad y no piensen que no les va a tocar”.