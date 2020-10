Kicillof se reúne con intendentes de Cambiemos y en Gobernación calientan la previa por las habilitaciones

Intendentes de Juntos por el Cambio, entre ellos el platense Julio Garro, se reunirán esta tarde con el gobernador Axel Kicillof, en un encuentro pedido por los jefes comunales para trasladar una larga serie de reclamos vinculados a la situación financiera y las demoras en el giro de fondos por parte de la Provincia.

En ese marco, este mediodía desde la Gobernación salieron a subir la temperatura de la previa, al pedir a los intendentes, a través de la ministra de Gobierno Teresa García, que "dejen de habilitar actividades que no están permitidas" por el decreto de Aislamiento Preventivo y Obligatorio que rige en territorio bonaerense.

El pedido de audiencia había sido formulado por los intendentes de Juntos por el Cambio hace 15 días y hoy se confirmó que Kicillof recibirá en la Gobernación a una comitiva de jefes comunales que vienen reclamando por las “demoras” registradas en el giro de fondos a sus municipios, lo cual según advierten “está condicionando áreas claves como seguridad y obras públicas” en el marco de la pandemia por el Covid-19.

A la reunión van a asistir los intendentes Julio Garro (La Plata), Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Jaime Méndez (San Miguel), Maximiliano Suescun (Rauch) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen). Si bien el encuentro iba a hacerse en forma presencial, la noticia del contacto estrecho de Gobernador y ministros con un caso positivo obligó al aislamiento de los funcionarios y la reunión, ahora, será virtual.

Dentro de los puntos que los intendentes opositores señalan como “conflictivos” con el gobierno bonaerense, se encuentran la demora en la firma de convenios del Fondo de Infraestructura Municipal anunciado en enero de este año y el “urgente desembolso de los anticipos para iniciar las obras” que se encuentran paralizadas desde 2019.

También le solicitaron una “mayor celeridad en el proceso de pago de las deudas que mantiene la Provincia con nuestros municipios”, la cual supera los 1.400 millones de pesos, según se informó desde los municipios administrados por Juntos por el Cambio.

En el pedido, los intendentes también solicitaron “conocer los plazos de depósito del ATP acordado correspondiente a agosto 2020, así como también la asistencia para el resto del año”.

Y reclamaron por la “participación de nuestros municipios en el Programa Provincial de Atención de Emergencias en Zonas con Alta circulación de COVID-19” que ejecuta el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Finalmente, solicitaron la correspondiente “coparticipación a los municipios de todos los fondos que recibe la Provincia de parte de Nación”. Los cuales según advierten ya superaron los 100 mil millones de pesos en lo que va del año.

"DEJEN DE HABILITAR"

En la previa al encuentro de esta tarde, la ministra política del gabinete de Kicillof, Teresa García (Gobierno) lanzó una advertencia al pedir a los intendentes que dejen de habilitar actividades que no están autorizadas por la Provincia.,

"Vemos con alerta como algunos dirigentes políticos, intendentes o gobernadores insisten con cosas como el inicio de clases presenciales, la apertura de los gimnasios, la apertura de a actividad deportiva cuando todos sabemos que esos son enclaves de enorme contagio", señaló. Y agregó: "Hay una cosas de irresponsabilidad de tratar (así) este pico tan alto de la curva".

"El intendente de Tandil que hace poco tuvo un contrapunto porque el quería abrir a su modo (...) en el día de ayer me dicen que en el hospital Santa Marina tenía las camas agotadas, en el caso de Pinamar, lo mismo -enumeró-. Nosotros haceos una apelación constante con el control de la Provincia a que cada municipio tenga la certeza de cómo está circulando el virus y que por favor no siga habilitando actividades que la Provincia no aprobó".