La fuerte crítica de la esposa del primer enfermero que murió en La Plata por coronavirus

El pasado mes de agosto el Covid-19 se cobró la vida del enfermero de 61 años Antonio Gil Yovera, que desempeñaba sus funciones en el "Hospital de Niños Sor María Ludovica" y su deceso causó una profunda conmoción en la comunidad hospitalaria.

Gil Yovera era Licenciado en Enfermería y trabajaba en el servicio Emergencia. Su fallecimiento causó una profunda tristeza en la comunidad del Ludovica, por lo que sus colegas y profesionales de la salud le rindieron una emotiva despedida en las puertas del hospital.

Ahora, en el marco de una marcha organizada para mañana, su esposa Carmen Burgos, quien también es trabajadora de la salud, le contó a EL DIA cómo atraviesa esta tormenta sin tener a su marido al lado.

“Mi esposo fue el primero que falleció en La Plata en esta pandemia. Sabemos que corremos peligro, porque trabajamos de lunes a lunes, los insumos son de baja calidad. Tenemos que comprar nuestros materiales para poder cuidarnos”, expresó Carmen.

“Yo estoy con psicólogo y psiquiatra, no estaba preparada para esto, a mi marido le faltaban 3 años para jubilarse. Él murió trabajando de lo que amaba, ayudando a los enfermos”, agregó y se preguntó: quien me devuelve a mi marido. Teníamos planes, le faltaban 3 años para jubilarse. Estamos en fase 3 pero me encantaría que volvamos a fase 1 porque está muriendo mucha gente. Esta pandemia va a seguir si el pueblo argentino no toma consciencia.

Los trabajadores de la salud “tenemos familia, hijos, esposos, y muchos viven con sus familias porque no pueden aislarse. El domingo que fue el día de la madre parecía un día normal. Y nosotros luchamos por la gente que están terapia, que està muriendo, por compañeros que se mueren por un sueldo de 30 mil pesos”

La concentración

La marcha se llevará a cabo mañana desde las 12:30 y la consigna que difundieron los trabajadores de la salud deja en claro que debe desarrollarse “sin bandera politica ni gremial, en comunión por la enfermería y el mal desarrollo de las medidas de prevención, calidad de trabajo, destrato y desidia hacia los profesionales de la salud, en especial a los Enfermeros columna vertebral del sistema. Y en adhesión también otros trabajadores esenciales”

“Llevaremos nuestras banderas, pancartas, velas para recordar a nuestros caídos. Cánticos y música. No hay pirotecnia ni elementos que puedan encenderse para contaminar el medio ambiente”.

EL encuentro será en el Ministerio de Salud de la Provincia 51 e/ 17 Y 18 y desde allí se realizará una caminata hasta Gobernación.