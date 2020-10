La explicación de González Ayala sobre el millón de casos de coronavirus en Argentina

La infectóloga platense Silvia González Ayala aseguró hoy, tras conocerse que Argentina llegó al millón de casos de coronavirus, que el país sigue "sin capacidad operativa para realizar los testeos", al tiempo que definió que la cifra "no sorprende" debido a que se ajusta a las previsiones de investigadores particulares. Asimismo, se mostró crítica con la autoridad sanitaria nacional al señalar que "desde el inicio de la pandemia no se comprendió el potencial de propagación de esta enfermedad"

"La evolución se ha mantenido con una curva ascendente, no debe sorprendernos. La estimación era que llegábamos al millón de casos a mediados de octubre y esto se cumplió", afirmó. Y dijo que "eran proyecciones de investigaciones particulares, no desde la autoridad sanitaria".

A su vez, en diálogo con La Redonda, la especialista sostuvo que "seguimos sin la capacidad operativa para realizar la capacidad operativa para realizar los testeos". En ese sentido, amplió que "seguimos con métodos de diagnósticos en métodos insuficientes. Los testeos no implican menos contagios, pero nos da una dimensión real y permite determinar que la persona que dan positiva deben ser separadas".,

En cuanto al comportamiento del virus en La Plata dijo que la duplicación de casos cada 49 días refleja un dato que "es bueno". "Cuanto más amplia la brecha es mejor", afirmó. No obstante, advirtió que "en la medida que se abran actividades el número de casos va a aumentar, si hay mayor circulación habrá mayor contagio, por eso es importante cumplir con las medidas de prevención".

González Ayala expresó que las autoridades "deben insistir con las medidas de prevención, es importante cumplirlas" en un contexto en el que "algunos, en medio del hartazgo, hicieron un razonamiento fácil, ampliaron el 'si me toca me toca', 'el ya está.' Pero hay que trabajar en la reflexión porque el que reacciona así regresa a su casa y contagia". "Pasaron siete meses y no lo logramos. Hay que trabajar bien en esto", dijo en términos generales sobre la prevención.

Al ser consultada sobre el rol del gobierno nacional en torno a la pandemia analizó que "creo que no se comprendió la magnitud del problema, la magnitud de la diseminación, el potencial de propagación de esta enfermedad. Por más que haya dos aeropuertos internacionales, el aeropuerto de entrada es Ezeiza, allí se falló en el control de los que regresaban de otros países. Esa fue la forma en que se fue diseminando el virus. En La Plata, sin ir más lejos, el virus ingresó por un turista que a su regreso no cumplió con la medida de aislamiento".

En cuanto al aumento de casos en el interior del país, González Ayala también apuntó a las medidas de prevención. "Esto se debe a que somos todos susceptibles y vulnerables. El virus va con las personas. Se toman medidas que no son acertadas, se cavan zanjas o instalan lluvias para lavar los autos, cuando el virus va con las personas. Esto no resiste análisis".