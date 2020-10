PSG-Manchester United, el partido estelar de la fecha en la Liga de Campeones

París Saint Germain, finalista de la última edición, recibe a Manchester United, tres veces campeón de Europa, en el partido estelar de la primera fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El encuentro correspondiente al Grupo H se juega a partir de las 16 en el estadio Parque de los Príncipes de París, a puertas cerradas, y es transmitido por ESPN.

Sin los argentinos Mauro Icardi y Leandro Paredes, ambos lesionados, pero con Ángel Di María, Neymar y Kylian Mbappé, el campeón francés volverá a competir en la Champions luego de perder la final ante Bayern Múnich (1-0) en Lisboa, el pasado 23 de agosto.

Del otro lado estará Manchester United, ganador de la "Orejona" en 1968, 1999 y 2008, que finalmente no tendrá en el equipo al uruguayo Edinson Cavani, el refuerzo estrella llegado sobre el cierre del libro de pases. El goleador recién se entrenó el domingo por primera vez con el plantel dirigido por Ole Gunnar Solskjaer y no estará en París para enfrentar a su exequipo. Tampoco los argentinos Sergio Romero y Marcos Rojo, quienes directamente no fueron inscriptos en la lista de Manchester United.