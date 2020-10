Germán Martitegui, jurado de MasterChef, tiene coronavirus: conocé a su reemplazante

Este martes se conoció el tercer caso de coronavirus en el programa "MasterChef Celebrity": el cocinero Germán Martitegui, uno de los jurados de la competencia junto a Donato de Santis y Damián Betular.

“Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

La producción, sin perder el tiempo, ya encontró su reemplazo mientras se recupera: la prestigiosa cocinera Dolli Irigoyen, quien había estado como jurado invitada en ediciones anteriores del programa y durante la primera semana de la versión Celebrity.

Vale recordar que también dieron positivo días atrás dos participantes, El Polaco y Vicky Xipolitakis. Cuidando sus lugares estarán cocinando Natalie Pérez y Christian Sancho, respectivamente.