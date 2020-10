Carmen Barbieri, enamorada: "No paga mis cuentas pero hace mucho por mí”

Carmen Barbieri volvió a la pista del Cantando 2020 y nuevamente sorprendió a todos con su actuación al interpretar junto a su partenaire Mariano Zito, "El sodero de mi vida", cuya letra pertenece a Palito Ortega y que fue protagonizada en la pantalla de El Trece por por Dady Brieva y Andrea del Boca.

Aprovechando que es la semana de la música de telenovelas, Carmen hizo una fuerte revelación antes de abandonar la pista.

“Le mando un beso enorme. Tengo a uno que me arrastra el ala. No lo sabe nadie y se llama Sebastián. Hace mucho por mí, no paga mis cuentas-bromeó-, pero hace mucho por mí”, dijo Barbieri que fue interrogada por Ángel de Brito y Moria Casán para que de más datos de la relación.

"Gracias Sebas por todo lo que haces por mí, porque estás presente, ¡Te quiero!”, volvió a decir Carmen al aire. “Me cuida en todo sentido de la palabra, me llama todos los días para preguntar cómo me siento”, contó la actriz un poco emocionada por el momento sentimental que atraviesa. “Él no ve el Cantando porque trabaja mucho, pero hoy lo iba a ver. Nos conocimos por intermedio de Sandra Dominguez”, completó la participante.