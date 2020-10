Pedro Cahn, tras el millón de contagios: “No decidimos”

Pocas horas después de que la Argentina superara el umbral del millón de contagios por coronavirus registrados desde el inicio de la pandemia, la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno quedó en el punto de mira y volvió a ser blanco de críticas. Entre ellas, varias apuntaron al comité de asesores en epidemiología.

Dentro de ese grupo de expertos, la cara más visible es el médico infectólogo Pedro Cahn, quien ayer salió a aclarar: “No formamos parte del Gobierno, no gobernamos, no decidimos, solo damos opiniones, sugerencias que a veces son tomadas y otras veces no. Trabajamos ad honórem; para renunciar, como piden algunos, primero nos tienen que contratar. Ponemos a disposición artículos, novedades científicas y cuando nos reunimos con las autoridades sanitarias intercambiamos opiniones. Es el Gobierno el que toma las decisiones, no nosotros”.

No obstante la evolución sin tregua de la pandemia, Cahn evaluó que sin una cuarentena decretada el 19 de marzo, “hoy habría cuatro o cinco veces más muertos porque no hubiesen alcanzado las camas”, mientras defendió: “No recuerdo que le hayamos dado al Gobierno una sugerencia que sea equivocada. Hemos sido bastante prudentes en general, recomendando algunas acciones que no siempre se llevaron a cabo”.

También, el director científico de la Fundación Huésped admitió que “la cuarentena se fue deshilachando por el cansancio o por los mensajes de algunas personas anticuarentena” y sostuvo que “faltó una política más enérgica de búsqueda de contactos porque la cuarentena sola no resuelve el problema, habría que haber aislado a los contactos y testearlos para ir adelantándose al virus. No se trata de testear en forma indiscriminada con testeos masivos, sino de la búsqueda de pacientes asintomáticos en ciertos conglomerados”.

Como parte de su largo descargo, Cahn dedicó un párrafo a aquellos que “nos acusaron de ser la infectadura; escuché decir a políticos y panelistas en programas de televisión que gobiernan los infectólogos y que nos tenían que despedir, cuando en realidad desde el Poder Ejecutivo nos consultan y nosotros lo que hacemos es decir, dar opiniones y sugerencias acerca de cómo habría que habilitar o no determinadas actividades en las jurisdicciones, pero no somos los que tomamos las decisiones”, insistió.

De esa manera, el especialista en VIH-sida salió al cruce de críticas como la del economista Javier Milei, quien desde su cuenta de Twitter compartió una publicación con las declaraciones del médico e insultó sin miramientos “al líder de la infectadura (Dr. Pedro Cahn), [que] ante el fracaso rotundo de su estrategia, se lava las manos”; o de José Luis Espert, que en un tono similar ironizó: “Fracaso sanitario y desastre económico. Gobierno de científicos”.