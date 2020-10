“Toti” Pasman, a la lista de los cíber estafados

El periodista deportivo “Toti” Pasman se sumó en las últimas horas a la lista de los ciber estafados.

Según informó el propio afectado, desconocidos le sacaron dinero de su cuenta después de enviarle un e- mail desde una página espejo del banco donde opera y le pidieron que validara sus datos y cambiara sus claves.

Pasman contó en forma pública que lo tomaron “con la guardia baja” y que ante la recepción del mail ingresó a la página del banco donde tiene su cuenta y cambió las claves.

Tras la realización de ese trámite, recibió un llamado telefónico de un supuesto empleado de la entidad bancaria para confirmar el cambio de las claves.

“Al rato, me llegó un aviso del banco diciéndome que me habían hecho una transferencia de mucho dinero. Te lo hacen después de las nueve de la noche cuando saben que en el 0-800 del banco no atienden”, detalló el periodista sobre la maniobra de la que fue víctima.

En esa línea, contó que sin embargo pudo dar aviso al banco que “después de 20 minutos de caminar por las paredes me llamaron para avisarme que habían podido revertir la transferencia”.

Los casos de ciber estafa no paran. Pese a las campañas de los bancos muchos usuarios siguen cayendo en el cuento de la validación de datos cuyo fin es tomarles las claves para sacarles dinero de las cuentas o préstamos a su nombre.