"Pañuelazo" en Gobernación en apoyo a la Ley de Aborto

Se llevó a cabo esta mañana un "pañuelazo" en apoyo a la Ley de Aborto Legal en las puertas de la Gobernación bonaerense. La movida, organizada por Juntas y a la Izquierda–MST, formó parte de la Campaña Nacional por el aborto legal.

“Desde el 28S y por estos días el gobierno amaga con poner en agenda parlamentaria un proyecto, pero aún no hay noticias. Diputados y senadores dicen apoyar la legalización, pero estarían esperando el proyecto de Alberto que sigue sin aparecer", manifestaron respecto al "pañuelazo". Y agregaron que "quienes hace 15 años o más luchamos por nuestro derecho a decidir, volvemos hoy a las calles para hacer escuchar nuestra voz y así continuaremos presionando con acciones".

De esta forma, aseguran que "si el debate no comienza antes del 4 de noviembre no se tratará este año. Mientras que el año que viene es electoral, y no podemos permitir que nos vuelvan a paralizar con el argumento de que ‘en elecciones el aborto divide votos’, tiene que ser ley ya!”.

Es por eso que con esas consignas un nutrido grupo se dio sita en 6 entre 51 y 53 para visibilizar su reclamo.