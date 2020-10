La sonda Osiris-Rex pierde de a poco las muestras recolectadas en el espacio

La sonda Osiris-Rex que la NASA lanzó al espacio para recolectar partículas del asteroide Bennu "esta perdiendo sus muestras porque, eran tantas, que el compartimento de recolección no consigue cerrarse".

"Una fracción sustancial de la masa recogida se está escapando", reconoció el jefe de la misión, Dante Lauretta, durante una conferencia telefónica con la prensa, según informó la agencia de noticias AFP..

La sonda habría recolectado unos 400 gramos de fragmentos, mucho más que el mínimo de 60 gramos que se buscaba inicialmente, según el científico.

Yesterday, the OSIRIS-REx team received images of the spacecraft’s sample collector head brimming with regolith. So much sample was collected that some of it is actually slowly escaping the sampling head. More details: https://t.co/ufUXdotgsO pic.twitter.com/2wINd1Tk2g