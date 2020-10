Internaron a Ángela Leiva: el coronavirus le causó una neumonía

La cantante Ángela Leiva, quien está participando del programa "Cantando 2020", fue internada durante el fin de semana por un cuadro de neumonía que le causó el coronavirus. La noticia fue confirmada por la propia artista a través de las redes sociales.

“¡¡¡Hola a todos!!! quiero contarles que estuve todo el finde internada a causa de una neumonía por COVID- 19. Gracias a Dios nada grave, pero me internaron para tenerme controlada. ¡¡Creo que mañana me voy a casa!! Gracias a todos por preguntar, ¡¡los amo!!”, escribió en su historia de Instagram.

Leiva se contagió luego de que su coach en el programa de Canal 13, Natalia Cociuffo, diera positivo. Su compañero Brian Lanzelotta también dio positivo y días atrás escribió en las redes sociales cómo se sentía.

“Hola gente, quería contarles que me acaban de entregar los resultados del hisopado que me realicé esta mañana y el resultado es positivo de COVID-19. Me siento mal, me duele hasta la piel. Esto no es joda, cuídense y cuiden a los mayores y familiares de riesgo”, aseguró el ex Gran Hermano a través de su cuenta de Twitter.