Tenso cruce entre Laura Novoa y su compañero que terminó llorando y encerrado en un baño

Laura Novoa y su partenaire, Patricio Arellano, vivieron un momento incómodo y cargado de tensión en la pista del Cantando 2020 que derivó en que el músico abandonara el estudio. Ambos lamentaron no lograr una evolución a lo largo del programa y fue en ese marco que Arellano se refirió a este retraso como algo "frustrante".

Todo sucedió en la noche en la que la pareja interpretó la cortina musical de Poliladron, ficción que la actriz protagonizó junto a Adrián Suar entre 1995 y 1997.

“Verme ahí hace 25 años me da un poco de impresión. Fue un cambio muy grande en mi vida, volví de Francia, me quedé acá, conocí al padre de mis hijos. Fue una maravilla lo que hizo Adrián. Yo le decía que prefería hacer de ladrona, y él de policía, pero me dijo que no”, recordó la actriz.

Moria Casán pidió la palabra y dio el pie para que el compañero de Novoa hablara: “Me parece que lo que tiene Pato es bronca acumulada, tiene cosas para decir y no puede. Eso es lo que siento, como una ira” dijo la One.

Entonces, Arellano respondió: “Yo entré a este certamen con mucha expectativa y siento que no estamos avanzando, no la estoy ayudando a ella a crecer. Es un poco frustrante”. Y continuó: “Yo la dejo hablar a ella, me parece que ella se expresa mejor que yo. Me parece que es lo que corresponde. Yo siento que no puedo ayudarla a crecer. Me genera un poco de frustración. A mí me llamaron para acompañar a Laura Novoa y yo no tengo ningún drama con eso”.

Más tarde llegó el momento de la lectura del voto secreto. Sin embargo, Laura Novoa se presentó sola porque Patricio Arellano ya había abandonado el estudio. “Me cuentan de producción que Pato Arellano está llorando en el baño en este momento. Después si tienen que cantar lo vamos a charlar con él”, dijo Ángel De Brito e incentivó a la actriz para que hablara con su compañero.