Duras críticas opositoras a la decisión de la Provincia de pagar para evitar tomas

La decisión del gobierno bonaerense de pagar hasta 50 mil pesos por mes por un lapso de seis meses a sectores de “extrema vulnerabilidad social” como mecanismo para evitar usurpaciones, generó ayer una oleada de críticas opositoras. Intendentes y dirigentes de Juntos por el Cambio salieron con los tapones de punta para cuestionar la medida que acaba de anunciar la Gobernación.

“50 mil pesos a cada usurpador de Guernica. Cero pesos para subsidiar jardines maternales e infantes. Cero pesos para los pequeños comercios que apenas subsisten, Kicillof. ¿Para cuándo una para el lado del laburante?”, lanzó el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Su par de Pinamar, Martín Yeza, indicó: “La angustia de muchos de nosotros se genera porque hay políticos que dicen que están a favor de la propiedad privada mientras entregan planes sociales a personas que usurpan tierras y luego no los desalojan, sino que de hecho les dan más plata”.

También lanzó críticas el platense Julio Garro. “¿Vos sabes lo que va a generar la decisión de Provincia? Ganar 50 lucas por mes por seis meses por usurpar”, se preguntó.

En igual sentido se pronunció Jorge Etcheverry, intendente de la ciudad de Lobos. “Es una locura darles dinero a quienes están usurpando tierras. Hay que ayudar a los que no tienen de otra forma. Los que están usurpando un campo le piden los documentos a quien es el dueño, es el mundo del revés. No digo de no buscarle la vuelta, pero no podemos pagarle a los ocupas, eso no puede ser”, lanzó.

Las críticas no terminaron ahí. La presidenta el PRO, Patricia Bullrich, no ocultó su fastidio. “Policía: $44.000, repositor de supermercado: $37.000. Usurpador: $50.000. Pese al mérito y el sacrificio, miles de trabajadores se quedan en la calle y las pymes bajan sus persianas. Frente a este reclamo, Kicillof les responde a los bonaerenses regalando dinero como si fuera de él”, dijo la ex ministra de Seguridad.

“Miles de comerciantes bajaron su persiana; en vez de impulsar a quienes se esfuerzan se premia a los usurpadores. Gobernador Kicillof, su gobierno debe respetar el derecho a la propiedad para detener los atropellos. Evitemos que la Provincia sea tierra de nadie”, dijo por Twitter.

En medio de una oleada de críticas por parte de referentes de la oposición, el ministro de Desarrollo bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque defendió el pago de subsidios por hasta 300 mil pesos a personas en situación de “extrema vulnerabilidad social” para desalentar la toma de tierras y las usurpaciones. “Va a ser para un universo pequeño de personas”, afirmó el funcionario.

Como se informó, el gobierno bonaerense oficializó ayer la creación de un programa por el cual se otorgarán subsidios de hasta 50 mil pesos a “personas en extrema vulnerabilidad social” para atender su situación habitacional y que tiene como objetivo final desalentar la toma de tierras como las que se multiplicaron en los últimos meses en el Conurbano y La Plata. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se conoce en medio de las negociaciones que la mesa interministerial que encabeza Larroque mantienen con los movimientos sociales y partidos de izquierda para que abandonen los terrenos usurpados desde junio pasado en la localidad de Guernica.

La ayuda tendrá un tope de $ 50.000 y podrán ser otorgados por un periodo máximo de tres meses y, si la situación de vulnerabilidad social del beneficiario así lo amerita, podrá ser prorrogado por única vez durante tres meses más. Es decir, que cada uno podría cobrar hasta 300 mil pesos.

“Cada subsidio que se otorgue será supervisado por los tres organismos de control que tiene la Provincia, por lo que no se tratará de adjudicaciones generalizadas”, enfatizó.

En cuanto al nuevo subsidio, el Ministro detalló que “a la gente que ya se retiró de Guernica se les tramitaron subsidios con el formato previo”. “Pueden oscilar entre $15 y $30 mil según la situación, cada situación es diferente”, amplió.