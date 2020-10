Hartos de convivir con las cloacas al límite en Tolosa

Vecinos de un sector de Tolosa dieron cuenta del calvario que están viviendo desde hace dos meses por una serie de desbordes cloacales generados por una obstrucción que “ABSA se niega a reparar”.

Se trata de los frentistas del Barrio 18 de julio (ex barrio Obras Sanitarias) que se encuentra ubicado entre las calles 31, 29, 523 y 522.

Al respecto, indicaron que “somos unas 400 familias que tenemos problemas con las cloacas, específicamente con las cámaras que ABSA posee en las calle 29, entre 522 y 523 y 30, entre 522 y 523”.

Detallaron que si bien el problema se agudizó en los últimos días con el ingreso de aguas servidas a las casas, vienen realizando denuncias desde hace 45 días para que solucionen el problema pero hasta el momento no han brindado una solución.

“Realicé denuncias a ABSA hace 45 días y a la fecha no recibí una respuesta definitiva. Ayer y hoy me ingresó agua con materia fecal en mi domicilio, no sabemos qué hacer, estoy perdiendo todo lo que tengo dentro. Y hay que sumar el riesgo de contagio de enfermedades. Mi números de reclamo son 299590066/3 y 3004324/01” dijo Mariana Cappelli, una de las damnificadas.