A. Fernández habló de Guernica y el caso Etchevehere: "La idea de Grabois no es descabellada"

El presidente Alberto Fernández sostuvo esta mañana que tanto el desalojo del predio de Guernica como la resolución en el caso Etchevehere "se resolvieron respetando el juego de las instituciones que la República impone". En un hilo de Twitter publicado hoy, el mandatario remarcó que tanto el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como el de Entre Ríos, Gustavo Bordet, lo mantuvieron ayer informado sobre ambos hechos y aclaró que este tipo de conflictos son "resueltos por los gobiernos provinciales".

Más tarde, en diálogo con Radio 10 dijo que "la idea base de Juan Grabois, de buscar tierras fueras de los centros urbanos para que la gente se asiente y los explote, es una idea a tener en cuenta; no es descabellada. Es para volver a recuperar la habitabilidad del campo", aunque aclaró que "nadie promueve la toma de tierras". Al respecto de las usurpaciones manifestó que se trata de "un conflicto social, no penal, y hay que resolverlo así (...). No se trata de ir con topadoras ni enorgullecerse de tirar abajo casillas. Hay mucha gente que está necesitando" tierras.

En las redes sociales, en tanto, agregó sobre Guernica que "lo ocurrido ayer fue producto del accionar policial dispuesto por la Justicia" y destacó el "enorme trabajo de reubicación de familias" realizadas por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. Fernández indicó que el gobernador Kicillof "tuvo la prudencia de mantenerme informado", sobre el operativo de desalojo concretado ayer a la mañana.

En tanto, acerca del caso Etchevehere, Fernández sostuvo: "Los sucesos de Entre Ríos, originados en una disputa familiar, fueron también resultado del accionar policial dispuesto por la justicia local tras el fracaso de la conciliación entre las partes" En este marco, señaló que el gobernador Bordet también lo mantuvo "permanentemente informado".

Lo ocurrido ayer en Guernica fue producto del accionar policial dispuesto por la Justicia. Previo a ello hubo un enorme trabajo de reubicación de familias realizadas por el Ministro @larroqueandres. El gobernador @Kicillofok tuvo la prudencia de mantenerme informado. — Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2020

Luego le apuntó a una nota periodística. "El involucramiento que me atribuye la nota adjunta en tales sucesos no es tal", subrayó el jefe de Estado, acompañando una nota de hoy del portal Infobae, con el título: "Alberto Fernández se involucró en silencio para lograr los desalojos". Al respecto, aseguró que "obviamente como Presidente de la Nación, estoy atento a todo lo que ocurre" en el país, pero remarcó que, como se trata de "un Estado federal, este tipo de conflicto son resueltos por los gobiernos provinciales".

"Dicho esto -enfatizó-, ambos gobiernos debieron enfrentar situaciones críticas en donde se mezclaron necesidades humanas, disputas familiares y también intencionalidades políticas" y consideró -a su "juicio"- que los conflictos "se resolvieron respetando el juego de las instituciones que la República impone".

Por ende, Fernández planteó que "la necesidad de cierta prensa de insinuar fisuras o contradicciones políticas en un momento en que la Argentina exige el máximo del esfuerzo mancomunado, en nada ayuda a la acción de gobierno".

De esa forma, el jefe de Estado se refirió a la resolución de las tomas ayer en Guernica, en la provincia de Buenos Aires, y a una disputa familiar de la familia Etchevehere, en Entre Ríos, que incluyó a Luis Miguel Etchevehere, el expresidente de la Sociedad Rural y exministro de Agricultura de la gestión de Mauricio Macri, y su hermana Dolores junto a militantes del dirigente social Juan Grabois.