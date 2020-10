De modo virtual y disfrazados en casa, La Plata se suma al festejo de Halloween

Hilos colgando de las lámparas como si fuesen telarañas, tarántulas de juguete, calabazas de plástico repletas de caramelos y globos naranjas y negros para coronar la decoración. Como ocurre desde los últimos años para esta fecha, María Oliva deja que sus hijas Paula (9) y Mora (7) se disfracen y ambienten su cuarto en modo Halloween. “A ellas les gusta y yo les doy rosca -cuenta la mamá, entre cómplice y zumbona-. Hace siete meses que no ven a los compañeritos de la escuela y ayudarlas a que festejen esto, sea tradicional, importado o lo que sea, me parece que está muy bien...¿acaso la Navidad no es también algo importado?”.

En sintonía con una ceremonia de raíces ajenas pero que cada vez encuentra más seguidores por estas tierras, varios platenses -y no tan nenes- se preparan para celebrar hoy la “Noche de brujas” versión vernácula.

A unas pocas cuadras de la casa donde Paula y Mora se disfrazaban ayer a la noche como una simple excusa para divertirse y comer golosinas, los padres de Franco (8) y Martín (10) también ambientaban para hoy la pieza de los hermanitos y coincidían con la mirada de María. “Todo lo que sea festejo y marque un rito de participación me parece hermoso -decía Juan Pablo Cisnero, el papá de los nenes-. Si es yanqui o de los pueblos originarios, mientras implique algo en conjunto, un festejo colectivo, yo estoy de acuerdo...”

Halloween es la versión moderna de Samhain, la fiesta con la que los celtas despedían al verano y la temporada de cosechas. También marcaba el comienzo de un año nuevo en su cultura, que iniciaba en la estación más oscura del año. Luego, con la conquista de los territorios celtas por parte de los romanos, muchas de sus antiguas creencias fueron demonizadas y algunas de sus festividades fueron apropiadas y resignificadas por el cristianismo.

Así es como esta fecha se convirtió en el día de Todos los Santos, que en inglés es “All Hallow’s Eve”, que con el tiempo se fue deformando hasta llegar a tener el nombre de Halloween, con el que hoy en día se conoce a esa fiesta en todo el mundo. Muchas de las tradiciones, como la de vestirse con ropas de terror, fueron tomadas de la cultura celta. Para ellos, el 31 de octubre las almas de sus difuntos volvían al mundo de los vivos, por lo cual se disfrazaban buscando pasar desapercibidos.

También acostumbraban dejar comida fuera de sus hogares para mantener a los espíritus contentos y que aquellos con malas intenciones no se metieran con ellos. Esa tradición es la que hoy -sin cuarentena mediante, por supuesto- retoman los niños cuando salen a pedir dulces a sus vecinos.

“Por más que sea algo que viene de afuera -decía María-, si la idea es reírse un rato y que los chicos la pasen bien...¿qué tiene de malo?”. El festejo -que como se dijo tiene su origen en las poblaciones celtas pero que luego fue popularizado a través de la cultura norteamericana- no es patrimonio sólo de los más pequeños. Al contrario: decenas de casitas de fiestas y bares vienen siendo en los últimos años escenarios de celebraciones, promociones de tragos y fiestas con temática Halloween. Pero claro: con las restricciones previstas por el aislamiento todo eso quedará -al menos en la mayoría de los casos- para el año que viene. Si bien en algunos lugares del país están abiertos los bares y se permiten los encuentros sociales al aire libre, se espera que mucha gente que suele festejar Halloween fuera de su hogar este año elija quedarse en casa.

Así, como sucede en la casa de María o en el edificio donde vive Juan Pablo con sus hijos, ya pueden verse algunas decoraciones alusivas en los balcones y en los frentes de algunos hogares. Incluso algunos barrios privados de la Ciudad organizaban para hoy algunas actividades alusivas pero cuidando en todos los casos el distanciamiento social.

Y para quienes disfruten de las películas de terror, Netflix ya subió siete películas del género para entretenerse y hacerle honor a esta noche. Incluso, es probable que hasta se organicen fiestas virtuales de disfraces para que, aunque sea por un rato, nos olvidemos del contexto y festejemos por el simple deseo de querer festejar. Como decía la propia María: “por más que sea algo que viene de afuera, si la idea es reírse un rato y que los chicos la pasen bien...¿qué tiene de malo?”.