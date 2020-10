Fiorentina, a las corridas por Martínez Quarta

El pase Lucas Martínez Quarta a Fiorentina está prácticamente acordado y se resolvería entre hoy y las primeras horas del lunes, el plazo máximo que tiene el equipo italiano antes del cierre del libro de pases de su país. Lo único que podría frustrar la negociación es que Fiorentina no llegue con los plazos para ultimar los detalles y la inscripción del jugador.

Por lo demás, está todo arreglado: serán 12 millones de euros en total, con cuotas y variables. La oferta termina siendo razonable y a Martínez Quarta lo seduce la chance de emigrar.

Fiorentina pagará seis millones de euros en dos cuotas en el plazo de un año, más otros dos millones cuando Martínez Quarta juegue diez partidos, y cuatro más cuando llegue a 40.

El zaguero estuvo ayer en el predio de River en Ezeiza y hubo clima de despedida. Para que Fiorentina cumpla con los plazos para cerrar la transferencia y anotarlo, muy probablemente se haga la revisión médica en el país (el club “Viola” se opone), porque además luego se integrará al seleccionado para las dos fechas iniciales de las Eliminatorias.

Después de los partidos con la Argentina (el 8 de octubre con Ecuador y el 13, en Bolivia), Martínez Quarta viajaría a Italia para incorporarse al club de Florencia, del que otro argentino es ídolo histórico: Gabriel Batistuta.

Para Gallardo será otra baja sensible, sumada a la del volante colombiano Juan Fernando Quintero, quien aún no arregló su llegada a China y podría no ver fútbol durante lo que queda del 2020.

Fiorentina, en cuyo plantel está otro ex River (Germán Pezzella), arrancó la temporada 2020/21 del fútbol italiano de mala manera, con una victoria y dos derrotas.