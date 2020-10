Eliana Guercio, enfurecida con Lionel Scaloni y el Manchester United por su esposo Sergio Romero

Eliana Guercio, esposa del arquero Sergio Romero, no se guardó nada hoy y tuiteó enfurecida contra Lionel Scalini y el Manchester United. Al primero lo criticò por no convocarlo a la Selecciòn Argentina, mientras que al club inglés le apuntò por no dejarlo ir a otro equipo a sumar más minutos.

Pidiendo una nueva convocatoria a la Albiceleste, la modelo se agarrò de las estadísticas de Romero en el seleccionado. "96 partidos jugados, 60 ganados, 23 empatados y 13 perdidos. Avisame cuando encuentres algo parecido así me vuelve el interés. ¡Ah! Lo sacaron por las dudas", escribiò.

Vale recordar que, tras quedar afuera del Mundial de Rusia 2018 por una lesión, no volvió a vestir el buzo albiceleste. Scaloni no lo ha tenido en las diversas convocatorias que hizo para amistosos, Copa América y ahora el inicio de las Eliminatorias.

Horas màs tarde lanzó sus dardos a Manchester, y publicó: "Sergio Romero trabajó duro para su club. La última copa que ganaron la levantaron con él. Llegó con el equipo a 4 finales/semifinales y lo sacaron para después perderlas. Es el momento en el que deben devolverle la oportunidad y dejarlo irse!!! RESPETO UNA VEZ!!!".

Romero es pretendido por el Everton de Carlo Ancelotti, que -pese a que ganó los cuatro partidos que jugó y lidera la Premier League con puntaje perfecto- quiere reforzar el arco debido a que las actuaciones de Jordan Pickford en el arranque de la temporada no fueron del todo convincentes.

Relegado al puesto de tercer arquero, con David de Gea y Dean Henderson por delante, Chiquito no ve con malos ojos un cambio de aire, aunque, por ahora, todo parece estancado, ya que mientras los Toffees pretenden un préstamo, Los Diablos Rojos quieren una venta.