Murió a los 80 años el cantante Johnny Nash, intérprete de "I Can See Clearly Now'"

Johnny Nash, un cantante que alcanzó el primer puesto con "I Can See Clearly Now" en 1972, falleció en las últimas horas a sus 80 años. Su hijo, Johnny Nash Jr., confirmó su muerte a The Associated Press , diciendo que su padre había muerto de causas naturales en su casa en Houston.

Junto con su carrera pop, Nash tuvo un sorpendente desarrollo en el reggae. Como uno de los propietarios del sello JAD Records, firmó un contrato exclusivo con Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer al principio de sus carreras.

Nash nació el 19 de agosto de 1940 en Houston. En la década de 1950, hizo una serie de álbumes para ABC-Paramount con baladas pop de ensueño que resaltaban su voz siempre dulce, incluida su primera canción en las listas, una versión de "A Very Special Love" de Doris Day en 1958. También comenzó a trabajar como actor y protagonista de la película de 1959 Take a Giant Step .