La famosa que tiene un mal recuerdo de Peque Schwartzman: "Sos un bolu..."

No todo lo que emprendió Peque Schwartzman, el semifinalista de Roland Garros, ha sido un éxito. Y entre esas experiencias se encuentra el affaire con Barbie Vélez en 2018. En una entrevista, el Peque contó cómo la hija de Nazarena lo "pateó" para ponerle fin a lo que asomaba como el principio de una relación.

"Cuando me voy de la casa, yo tenía el teléfono en silencio, veo que en el teléfono tenía dos o tres llamadas perdidas y mensaje de voz de un minuto y pico. El mensaje decía: '¡Y vos sos un pelo…! Pensé que eras distinto a los demás. Sos un bolu… Y la persona que nos presentó también es un bolu…", contó el Peque en una entrevista para el canal Fox Sports en 2018.

Si bien el tenista no había dado detalles de quién era la chica famosa, el misterio se resolvió cuando José "Pepe" Chatruc, el pícaro ex futbolista que supo brillar, entre otros clubes, en Racing, tiró el dato: "está cerca del Amalfitani".

Al poco tiempo, Barbie fue consultada en Intrusos y descartó haber mantenido un noviazgo con el Peque. "No, relación no. Leí algo de un noviazgo, lejos de un noviazgo", sentenció. "Sinceramente no me di por aludida, porque si no, no me hubiesen llegado un par de mensajes unos años después, así que me parece que si hubiese terminado así no hubiese sido el final ese".

"Es lo único que puedo decir y después, por respeto a mi novio, no voy a decir nada más. Pero tampoco me gusta quedar como una tonta, cuando realmente no está bueno", expresó. "Eso me molestó, pero la verdad que no pienso hablar mal ni mucho menos, porque yo realmente le mando un beso enorme y tengo la mejor, pero tampoco me interesa quedar como una estúpida cuando no fue así", aseguró.