Una mujer denunció que la quieren echar del barrio porque su esposo hirió a un ladrón

Una mujer que vive en la zona de Villa Progreso, uno de los barrios populares de Berisso, denunció que un grupo de vecinos la hostiga para que se vaya del barrio luego que su pareja hiriera a un menor al que sorprendió cuando le estaba robando, según señaló.

Julia Ojeda Galván, de 43 años denunció que recientemente alrededor de las 3:20 de la madrugada su pareja oyó ruidos en la calle y salió para comprobar que un joven le estaba robado la batería de su automóvil. Que enseguida persiguió al ladrón y se trenzaron en lucha, circunstancia en la que el delincuente, siempre según el relato de la mujer, extrajo de entre sus ropas una faca. En ese contexto de lucha dijo que el menor resultó herido con el arma que presuntamente había esgrimido por lo que fue hospitalizado con una herida leve.

Tras el hecho la mujer dijo que familiares del menor, que se domicilian en el barrio, empezaron a hostigarla.

"Vinieron el hermano y el primo a gritarme que me fuera del barrio porque me iban a matar y prender fuego la casa", dijo la mujer que es madre de un niño con discapacidad.

La denunciante aseguró que luego de esa amenaza se habría presentado en el lugar el padre del menor "con 30 personas más y tiraron piedras y tirotearon la casa hasta que llegó la policía".

La mujer aportó a la causa penal capturas de pantallas de redes sociales donde es amenazada por los miembros de la familia del ladrón.

"La revancha es un plato que se come frío, se van a tener que ir de la villa", dice uno de los posteos en tanto en otro mensaje el menor herido señala que "en unos días salgo y hacemos desastre".

Según la denunciante los que la amenazan serían miembros de unas familias que "tienen a todo el barrio atemorizado por los robos".

"Me tirotearon la casa, me tiran piedras y me amenazan. Volví a hacer la denuncia pero siguen diciendo que me van a matar y prender fuego la casa en las redes sociales y que no me van a dejar vivir en paz", señaló.