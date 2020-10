Emocionante acto de amor: las platenses que usaron una grúa para visitar a una amiga que lucha contra el cáncer

Desde hace dos meses, Patricia se encuentra internada en el Instituto Fleming de la capital federal, donde encara una lucha contra el cáncer. La pandemia por el coronavirus, que llevó a los establecimientos de salud a ajustar al máximo las medidas protocolares, le impidió en este tiempo a esta platense de 52 años la visita de muchos de sus seres queridos, entre ellas sus amigas, más allá del contacto fluido que mantiene con sus familiares más íntimos.

En este contexto, un grupo de doce amigas, a quienes Patricia conoció con la actividad del running en La Plata, hace 12 años, decidieron ir a "visitarla" de una manera muy singular. Ante la necesidad de verla tras más de 60 días de internación, de transmitirle amor y de brindarle un gesto humano y trascendente, las mujeres alquilaron una grúa y de esa forma pudieron elevarse hasta la altura del segundo piso del Fleming para hacerle llegar saludos, voces, sonrisas, buenas vibras. Para la ocasión, también confeccionaron algunos cartelitos para bancarla y brindarle algunas palabras de amor.

En diálogo con este medio, una de las amigas de Patricia que formó parte de esta emotiva movida contó que "es una mezcla de sensaciones debido a que no es una fiesta ni nada que se parezca, sino una forma de honrar una amistad de muchos años".

"Ella se enfermó y está internada en el Fleming, con la angustia y el aislamiento se torna difícil sostener la situación. Así que se nos ocurrió visitarla de esta forma en el día de ayer. Ella la está peleando y es una gran luchadora. Ella va a salir adelante", dijo la amiga de Patricia.

La mujer, quien prefirió no dar a conocer su nombre debido a que la iniciativa surgió en el grupo, dijo que "nosotras nos contactamos con ella por Zoom, pero a veces no es lo mismo y se nos ocurrió ir a visitarla de esta forma, y lo de la grúa es porque al no poder pasar por los protocolos necesitábamos elevarnos dadas las características del edificio".

La visita sorpresa llenó de alegría a Gabriela y además fue motivo de orgullo para su familia. En tanto que para el grupo "es un gesto de amor increíble". "La podíamos haber llamado, pero queríamos hacer algo que honre la amistad que tenemos. La idea era generar algo lindo y hacer algo que pudiera trascender, y hacer la diferencia en el buen sentido", expresaron. De eso se trata.