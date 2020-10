El blue sigue en alza y la nota la dio el euro, que rozó los $200

En un mercado cada vez más tenso, donde la oferta y la demanda del dólar paralelo se negocia en dosis homeopáticas, la nota de la rueda de ayer la dio el euro, en su versión blue, que se vendió en la Región a $196, trepando casi 20 pesos en apenas una semana. Mientras tanto, el billete verde saltó en nuestra Ciudad a $157 y en la city porteña a $155, marcando nuevos récords y con la brecha superando al 100 por ciento respecto al oficial.

La característica del mercado informal local la marca una gran dispersión de precios, pocos vendedores que no ofrecen solo si tienen otra compra ya pactada para no quedarse “sin stock”, con mucha operación “punto a punto”, delivery personal, en remise y hasta en motos de reparto, y “cuevas” casi cerradas, que prefieren no desprenderse de dólares y euros, las monedas más solicitadas, según explicó a EL DÍA un operador financiero local.

En ese contexto de acotadas operaciones se afirma que la divisa norteamericana ayer subió muy de a poco, pero que aparecieron compradores puntuales del euro y al no conseguir quién les venda eso disparó el precio, aunque las operaciones que se terminaron pactando fueron muy pocas, debido a la cotización, que hasta para los propios “cueveros” les resultaba “delirante”, según explicaban a este medio.

El billete paralelo marcó un spread con el oficial mayorista que llegó a 101 por ciento, el mayor nivel desde mayo pasado, cuando marcó un pico de 104 por ciento.

La otra nota de la jornada financiera fue que tras 12 ruedas consecutivas el Banco Central pudo sumar dólares a sus alicaídas reservas, al finalizar este con un saldo comprador en el mercado mayorista de unos U$S20 millones, en una rueda en la que el dólar mayorista subió tres centavos a $77,11, y el “solidario” cerró estable a $136,49.

En lo que refiere al mercado oficial, el BCRA comenzó la jornada vendiendo reservas en niveles de $77,12, para acotar el movimiento alcista de los precios, dijeron operadores. Pero, con el correr de las horas apareció un mayor flujo de ingresos privados, presionando a la baja a la cotización, que cedió hasta un mínimo intradiario de $77,06. El minorista finalizó sin cambios a $82,72. A su vez, en el Banco Nación, el billete se vendió a $82.

En tanto, el dólar contado con liquidación y el MEP o Bolsa bajaron hasta 1,4 por ciento, en medio de las persistentes dudas sobre el futuro de la economía. El CCL cedió 1,4 por ciento a $150,39, y el MEP bajó 0,8 por ciento a $138,97. De esta forma, las brechas retrocedieron a 95 por ciento y 80 por ciento, respectivamente, frente al dólar mayorista.

RIESGO PAÍS, BOLSA Y BONOS

El riesgo país, medido por el banco JP. Morgan, subió apenas 1 punto hasta las 1.374 unidades, cuando a fin de septiembre se ubicaba en los 1.297 puntos.

Los bonos soberanos argentinos cerraron la rueda con alzas generalizadas, aunque en la mayoría de los casos no superaron el 1 por ciento, en un momento de mucha volatilidad debido a que la desconfianza de los inversores no es sobre un activo en particular sino con los instrumentos locales, según revelaron operadores del mercado financiero.

El índice bursátil S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) avanzó un 0,7 por ciento, a 44.740 puntos, luego de operar en baja en la primera parte de la rueda y tras trepar un 7,7 por ciento en las anteriores cuatro ruedas consecutivas.

Así, la bolsa porteña encadenó cinco subas consecutivas, de la mano de las acciones argentinas en Wall Street que subieron hasta casi 5 por ciento.

Las principales alzas fueron registradas por las acciones de Central Puerto (3,7 por ciento), Cresud (3,3 por ciento) y Cablevisión (2,6 por ciento). Mientras que las bajas más importantes fueron anotadas por Transener (4,1 por ciento), Mirgor (2,1 por ciento) y Edesur (2,1 por ciento).

En Wall Street, las principales subas de acciones argentina fueron anotadas por Mercado Libre (4,9 por ciento), Central Puerto (3,8 por ciento) e IRSA (3,4 por ciento).

WALL STREET

En tanto, los principales índices de Wall Street subieron con fuerza por las expectativas de los inversores de que se llegue a un acuerdo político parcial que permita entregar más ayuda fiscal para enfrentar la crisis del coronavirus.

Las acciones de las aerolíneas se dispararon y las de United Airlines subieron un 4,3 por ciento.

El promedio industrial Dow Jones subió 530,7 puntos, o un 1,91 por ciento, a 28.303,46 unidades; el S&P 500 ganó 58,5 puntos, o un 1,74 por ciento, a 3.419,45 unidades, y el Nasdaq sumó 210 puntos, o un 1,88 por ciento, a 11.364,60 unidades.

Las acciones de Eli Lilly and Co subieron un 3,4 por ciento después de que presentó una solicitud a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para el uso de emergencia de su tratamiento experimental de anticuerpos para el COVID-19.