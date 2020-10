Los bancos se unen contra las ciberestafas y los damnificados arman sus grupos en las redes

Mientras diferentes entidades bancarias se unen en campañas para frenar los casos de cíber estafas, víctimas de esos delitos arman ya sus grupos en las redes sociales. Ambos tienen un objetivo común que es advertir sobre el peligro de atender llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp o e mails de emisores "truchos".

Todos los bancos del sistema financiero difundirán las publicaciones en diferentes medios digitales, "con un concepto creativo simple y una estética unificada", se indicó a partir del hashtag #CuidateDeLasEstafas y #ProtegeTuInformacion.

En tanto, Facebook manifestó su respaldo a la iniciativa de la banca. “Apoyamos esta campaña y gracias al trabajo con los bancos afectados removimos una serie de páginas que violaban nuestras políticas de autenticidad", relató Joao Adao, director

Regional de Facebook Company en una declaración.

En paralelo, señaló Aldao, Facebook dijo que incrementó "significativamente nuestra capacidad de identificar proactivamente y frenar cualquier abuso de este tipo". "Pedimos a la comunidad que reporte cualquier actividad sospechosa y les recordamos que las páginas oficiales de los bancos en Facebook e Instagram están identificadas con el sello azul de verificación”, concluyó el directivo de las redes sociales.

En tanto, un grupo de ciber estafados de La Plata y otros puntos de la Provincia creó la página "Estafades Unides del Bapro", que ya reúne a un centenar de personas bajo una misma consigna señalada por los responsables del sitio en lenguaje inclusivo: "autoconvocades en defensa de nuestros derechos como particulares damnificados por las fallas en la seguridad informática y la complicidad del Banco Provincia con los estafadores que sacan préstamos a nuestro nombre", se señala en la información de la FanPage.

Mientras tanto, los bancos insisten con sus recomendaciones para no caer en manos de los ciberpunguistas, "Para el conjunto de entidades resulta imprescindible que todas las personas recuerden que no deben compartir información personal y financiera en redes sociales", remarcaron los bancos en su comunicación.

En ese sentido, recordaron que "nunca un empleado de un banco va a solicitar el nombre de usuario, contraseña de homebanking o cajero automático, número de token de seguridad o transferencias de efectivo a cambio de un beneficio".

"Su banco nunca solicitará por mails, SMS, WhatsApp, teléfono o por redes sociales, como así tampoco claves bancarias, número de tarjeta de crédito, token de seguridad, tarjeta de coordenadas, número de cuenta bancaria CBU o Alias", señalaron a través de un comunicado.

Y agregaron: "No comparta nunca su nombre de usuario, clave o número de token. No importa el motivo que le argumenten. No acceda a las páginas de los bancos por buscadores de internet. Si el mensaje que recibe por redes sociales, teléfono o correo electrónico le genera dudas, no responda por ese medio".