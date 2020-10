"Me hizo ver la vida de otra manera"

En los primeros días de este terrible e inolvidable 2020 María Emilia Bravi (34), Mumi para los que la conocen más, tomaba mates en Plaza Malvinas con unos amigos cuando al grupo se acercó un vecino, saludó y se quedó a conversar. Fue el principio de una relación de nueve meses que sólo conoció la distancia recién meses después, en los 15 días en que ella tuvo que aislarse por haber dado positivo de Coronavirus. "Decía que nos habíamos conocido en el momento justo para poder sobrellevar juntos todo esto de la pandemia", cuenta Mumi.

Vivían en sintonía, tenían proyectos, se entendían. Por eso Mumi no encuentra explicación. Nadie que haya conocido al doctor Jorge Germán Benítez (37) la encuentra.

María Emilia es veterinaria y es la novia del médico platense cuya muerte conmueve a la ciudad por ser reconocido por su compromiso con su profesión al servicio de los que menos tienen, de los más vulnerables, de los y las que diariamente iban a verlo al Centro de Salud que lo tenía a cargo o lo llamaban a cualquier hora para pedirle ayuda.

LEA TAMBIÉN El médico platense se despidió de sus afectos con una carta

Jorge Benítez era desde 2019 jefe del Centro de Atención Primaria (CAP) N°42 del barrio Malvinas, donde había entrado a trabajar hace más de 6 años, aunque en los últimos días había anunciado su decisión de trasladarse al hospital de Melchor Romero.

"Su teléfono celular lo tenía todo el mundo", dice Mumi con una sonrisa triste pero que refleja la ternura que le produce recordar esa imagen cotidiana del hombre comprometido, del que no podía ser indiferente a la necesidad ajena.

"Había veces en que venía muy preocupado, angustiado, decía que había cosas que no podía creer que pasaran. A él no le importaba la política ni nada, su malestar tenía que ver con la necesidad de la gente, con la falta de medicamentos, con la falta de recursos", cuenta Mumi.

"A veces charlábamos y era evidente que le costaba entender cómo es el sistema de Salud, que no se resignaba a lo que pasaba. Por eso estaba todo el tiempo pendiente. Era una persona tan sensible que le resultaba imposible mirar para otro lado. Si tenía que agarrar el auto y salir, salía, si tenía que irse hasta Villa Elisa a buscar 100 barbijos que le habían donado, iba. Y se ponía mal cuando veía que la gente necesitaba cosas que no había, que no estaban", relata.

Entre otros muchos ejemplos Mumi cuenta que las preocupaciones de Jorge pasaban por los pacientes, por los vecinos de ese barrio vulnerable. "Venía alguien con diabetes y se preocupaba porque no había la medicación necesaria, así era".

A causa del distanciamiento que debieron tener cuando María Emilia contrajo Covid, del que se recuperó, no estuvieron juntos los últimos días antes del final que nadie acepta, que nadie puede creer. "Lo vi el lunes a la noche y el martes a la mañana me dijo que estaba muy preocupado por lo que pasaba en el Centro de Salud, en la Salita. Su preocupación era la gente y también sus compañeros, siempre hablaba de ellos".

María Emilia cuenta que el compromiso de Jorge con el barrio iba más allá de la atención médica. Y que planeaba armar huertas comunitarias y otros mecanismos para ayudar, para alejar a los pibes de la zona de cosas oscuras como la droga o el delito.

María Emilia no entiende como no entiende nadie que haya conocido a Jorge Benítez. Piensa, busca y no encuentra.

"No dio ninguna señal, nada. Hablamos alguna vez del suicidio como hablamos de muchos temas pero nada puntual, nada que hiciera suponer algo", dice en medio del dolor y el desconcierto.

"Jorge luchaba todos los días, ponía su energía, para que toda la comunidad pueda salir adelante. Cuando él me hablaba de un paciente, no lo hacía desde el lugar solo de médico, sino que lo hacia siempre desde lo humano, desde su sensibilidad. Por eso es tan querido. Por su sencillez y por intentar siempre que el otro esté bien, no lo hacia por interés de nada, solo por ayudar al otro", dice Mumi.

"Me hizo ver la vida de otra manera. Ojalá en todos los centros de salud y hospitales haya un poco de Jorge Benitez".