Dan a conocer el cronograma de inscripción a los colegios de la UNLP: cómo anotarse

La Universidad Nacional de La Plata informó el cronograma de inscripción para los aspirantes a ingresar a los colegios de enseñanza pre-universitaria en el ciclo lectivo 2021. Además, la prosecretaría de Asuntos Académicos informó que por la situación de emergencia sanitaria decretada con motivo de la pandemia, la inscripción se realizará de manera virtual, a través de plataformas web desarrolladas por la UNLP.

Este es el cronograma y lo requisitos para anotarse:

* La inscripción de alumnos provenientes de la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, aspirantes a ingresar al 1º año de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, o del Liceo “Víctor Mercante”; o al 1er año del Ciclo Básico de Formación Estética del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”, se realizará mediante preinscripción en el sistema SIPECU (www.ingreso-colegios.unlp.edu.ar). Cumplimentada la planilla, se deberá acceder a una ventanilla virtual que será determinada por el sistema, en el período comprendido entre el 13 y el 23 de octubre. Sólo podrán acceder a las ventanillas virtuales madre, padre o tutor legal con la documentación requerida para acreditar el vínculo.

* Los alumnos provenientes de otros establecimientos educativos que aspiren a ingresar en los niveles:

- 1er año de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”; - 1er año de la Educación Secundaria Básica del Liceo “Víctor Mercante”;- 1er año de la Educación Secundaria Básica de la Escuela Práctica de Agricultura yGanadería “María Cruz y Manuel L. Inchausti”;- 3er año de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”; -- 1er año del Ciclo Básico de Formación Estética del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”, deberán realizar una preinscripción en el sistema SIPECU, ingresando en la página web www.ingreso-colegios.unlp.edu.ar. Una vez completada la planilla correspondiente, deberán acceder a una ventanilla virtual en el modo en que le sea requerido, durante el período comprendido entre el 27 de octubre y el 27 de noviembre (para el 1° año del Liceo Víctor Mercante será hasta las 15hs y para el 1° y 3° año del Colegio Nacional, hasta las 16hs). Sólo podrán acceder a las ventanillas virtuales madre, padre o Tutor legal con la documentación requerida para acreditar el vínculo.

* Los aspirantes a ingresar al Nivel de Educación Inicial o Nivel de Educación Primaria de la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, deberán efectuar una preinscripción en el sistema SIPECU, (www.ingreso-colegios.unlp.edu.ar), durante el período comprendido entre el 27 de octubre y el 27 de noviembre de 2020 hasta las 15 horas. Una vez cumplimentada la planilla, y durante el período de inscripción, se le asignará un número de sorteo, previa verificación. En caso de advertirse discrepancias entre la declaración jurada y la documentación presentada por el responsable, se notificará tal situación al correo electrónico de registración en SIPECU y desde el correo sorteoanexa2021@graduada.unlp.edu.ar.

* Para el ingreso a 1° año del Ciclo Básico de Formación Estética del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. de Santo”, los aspirantes deberán optar por un lenguaje artístico: Artes Visuales o Música. En el caso del Lenguaje Música, deberán optar por un instrumento. En ambos lenguajes deberán consignar el turno a cursar: mañana o tarde, que deberá ser contrario al de la escuela primaria de origen.

¿Qué datos se deban cargar en el sistema SIPECU?

La UNLP establece que “durante el trámite de preinscripción mediante sistema SIPECU se deberá subir al sistema imágenes digitales de la siguiente documentación: Frente y dorso del DNI del aspirante (en caso de no poseer el DNI, deberá presentarse el certificado de nacimiento o copia de Acta certificada. Los aspirantes extranjeros que no tengan DNI argentino, podrán presentar el documento, certificado de nacimiento de su país de origen o el Pasaporte). Frente y dorso del documento de identidad del responsable adulto del aspirante. Acreditación del vínculo (si no surgiera expresamente de las piezas anteriores).

Sorteo de vacantes

El número de sorteo se notificará por correo electrónico al usuario de SIPECU consignado por el interesado. Una vez asignado el número de sorteo, no se admitirán pedidos de renuncia a la preinscripción. Cada Colegio podrá anular un número asignado, previamente al sorteo, en caso de identificar incumplimientos no subsanables de los requisitos, justificando la medida con acta correspondiente. Cuando los incumplimientos detectados puedan ser subsanados, se notificará al titular de la preinscripción para favorecer la subsanación. El sorteo público para la asignación de las vacantes a los aspirantes inscriptos será el miércoles 16 de diciembre de 2020. En todos los casos el sorteo se realizará en la Sala del Consejo Superior del Edificio Rectorado, en calle 7 nº 776, y de acuerdo al siguiente detalle de horarios: Escuela Graduada “Joaquín V. González” a las 9, Colegio Nacional “Rafael Hernández” y Liceo “Víctor Mercante” a las 10, Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería “María Cruz y Manuel L. Inchausti” a las 11 y Ciclo Básico de Formación Estética del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. de Santo” a las 11.15.